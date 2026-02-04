55 Darkly Funny Comics From The “Berkeley Mews” Series (New Pics)

By now, many of you are likely familiar with Ben Zaehringer and his series Berkeley Mews. His comics often revolve around recurring themes such as God, Santa, love, death, childhood, and ’90s pop culture references. As the cartoonist puts it, “Life moves fast, so I try to focus on things that are timeless – like Disney movies that get remade every ten years.”

The series has earned a loyal following thanks to its twisted, sometimes dark humor and unexpected endings. With that said, there’s really no need for further introduction – scroll down and enjoy Ben’s latest comics.

More info: Instagram | Facebook | x.com | tiktok.com | youtube.com | patreon.com | berkeleymews.com

#1

Image source: berkeleymews

#2

Image source: berkeleymews

#3

Image source: berkeleymews

#4

Image source: berkeleymews

#5

Image source: berkeleymews

#6

Image source: berkeleymews

#7

Image source: berkeleymews

#8

Image source: berkeleymews

#9

Image source: berkeleymews

#10

Image source: berkeleymews

#11

Image source: berkeleymews

#12

Image source: berkeleymews

#13

Image source: berkeleymews

#14

Image source: berkeleymews

#15

Image source: berkeleymews

#16

Image source: berkeleymews

#17

Image source: berkeleymews

#18

Image source: berkeleymews

#19

Image source: berkeleymews

#20

Image source: berkeleymews

#21

Image source: berkeleymews

#22

Image source: berkeleymews

#23

Image source: berkeleymews

#24

Image source: berkeleymews

#25

Image source: berkeleymews

#26

Image source: berkeleymews

#27

Image source: berkeleymews

#28

Image source: berkeleymews

#29

Image source: berkeleymews

#30

Image source: berkeleymews

#31

Image source: berkeleymews

#32

Image source: berkeleymews

#33

Image source: berkeleymews

#34

Image source: berkeleymews

#35

Image source: berkeleymews

#36

Image source: berkeleymews

#37

Image source: berkeleymews

#38

Image source: berkeleymews

#39

Image source: berkeleymews

#40

Image source: berkeleymews

#41

Image source: berkeleymews

#42

Image source: berkeleymews

#43

Image source: berkeleymews

#44

Image source: berkeleymews

#45

Image source: berkeleymews

#46

Image source: berkeleymews

#47

Image source: berkeleymews

#48

Image source: berkeleymews

#49

Image source: berkeleymews

#50

Image source: berkeleymews

#51

Image source: berkeleymews

#52

Image source: berkeleymews

#53

Image source: berkeleymews

#54

Image source: berkeleymews

#55

Image source: berkeleymews

