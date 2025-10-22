23 Hilariously Ironic Comics Depicting Life’s Little Tragedies By “Tragic Glee” (New Pics)

Life is full of weird little moments, the kind that make you laugh, cringe, or question reality for a second. And that’s exactly where Tragic Glee finds inspiration.

“It’s tough to pinpoint a theme, but I guess I would say it’s about finding absurdity in the everyday… There’s a laugh in anything you see, do, or experience,” the artist told us during our last interview.

Through sharp humor, relatable chaos, and a touch of surreal exaggeration, “Tragic Glee” turns ordinary situations into delightfully twisted comic strips that feel both uncomfortably real and hilariously absurd. So scroll down and enjoy a few of the most recent comics from the series.

More info: Instagram | tragicglee.com | x.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

Patrick Penrose
