65 Chucklesome Memes About Relationships, Life And Everything Else

We’re all living on a rock that’s going around the Sun, and we’re all here at the same time. Yet our lives couldn’t be more different. Somehow, we still find ways to relate to each other, whether through art, jokes, or even memes. Surprisingly, many people feel close to others in this seemingly disconnected world, as more than one in 10 adults across 142 countries surveyed by Gallup said they feel connected to others.
To test just how relatable humor and memes can be, Bored Panda has prepared a selection of memes from the subreddit “Absolutely Not Me IRL.” It’s an ironic play on the “it’s so me!” meme format, yet the subreddit features funny pics about almost anything: life, relationships, and everything in between.
More info: Reddit
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Image source: BravesAshland
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Image source: kawaiidespacito
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Image source: alexisxxxox
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Image source: Correct_Bad_8240
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Image source: danikaji
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Image source: kristenhowerton
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Image source: ttinamd
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Image source: CommercialLadder1
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Image source: YellowRoseCutter
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Image source: mmafan1500
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Image source: ChrisHallbeck
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Image source: erikparcs
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Image source: stcMoh
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Image source: alexxstrom
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Image source: MerlinisHeres
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Image source: Rtrif3
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Image source: rascal3199
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Image source: Stickfiggasss
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Image source: lusikada
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Image source: Turbulent-Permit7472
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Image source: mattioli_
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Image source: Axel_Blazer
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Image source: moeyberko
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Image source: Lorddonovus
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Image source: JI_97
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Image source: J_Money503
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Image source: netphilia
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Image source: mcqueenismymessiah
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Image source: twentyonebrendons
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Image source: king_t_Challa
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Image source: BupMaster
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Image source: Xykhir_
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Image source: pussiboi123
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Image source: Axel_Blazer
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Image source: macintoshSE30
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Image source: arohiski
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Image source: farrukhsshah
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Image source: MuhameduAvdoru
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Image source: lezz__
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Image source: JudyFlareless
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Image source: AChaoticBanana
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Image source: king_t_Challa
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Image source: SmegmaCatapult
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Image source: glacialwind
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Image source: Rudshut
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Image source: memezzer
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Image source: kreenia
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