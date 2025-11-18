50 Times This Page Shared The Punniest Memes The Internet Has Ever Seen (New Pics)

We’re going to have some pun today, pandas! Oops, I meant fun! We’ve taken a trip to the Wholly Pun Bible on Instagram and gathered some of the most clever (and perhaps eyeroll-inducing) puns that they’ve ever posted down below.
From cringey dad jokes to clever wordplay, we hope you enjoy scrolling through these puns, pandas. Be sure to upvote the ones that you plan on passing along to your fellow pun enthusiasts, and keep reading to find a conversation with John C. Lewis of Punsteria!
#1
Image source: pun_bible
#2
Image source: pun_bible
#3
Image source: pun_bible
#4
Image source: pun_bible
#5
Image source: pun_bible
#6
Image source: pun_bible
#7
Image source: pun_bible
#8
Image source: pun_bible
#9
Image source: pun_bible
#10
Image source: pun_bible
#11
Image source: pun_bible
#12
Image source: pun_bible
#13
Image source: pun_bible
#14
Image source: pun_bible
#15
Image source: pun_bible
#16
Image source: pun_bible
#17
Image source: pun_bible
#18
Image source: pun_bible
#19
Image source: pun_bible
#20
Image source: pun_bible
#21
Image source: pun_bible
#22
Image source: pun_bible
#23
Image source: pun_bible
#24
Image source: pun_bible
#25
Image source: pun_bible
#26
Image source: pun_bible
#27
Image source: pun_bible
#28
Image source: pun_bible
#29
Image source: pun_bible
#30
Image source: pun_bible
#31
Image source: pun_bible
#32
Image source: pun_bible
#33
Image source: pun_bible
#34
Image source: pun_bible
#35
Image source: pun_bible
#36
Image source: pun_bible
#37
Image source: pun_bible
#38
Image source: pun_bible
#39
Image source: pun_bible
#40
Image source: pun_bible
#41
Image source: pun_bible
#42
Image source: pun_bible
#43
Image source: pun_bible
#44
Image source: pun_bible
#45
Image source: pun_bible
#46
Image source: pun_bible
#47
Image source: pun_bible
#48
Image source: pun_bible
#49
Image source: pun_bible
#50
Image source: pun_bible
Follow Us