Dad Who Lives With 5 Girls In The House Continues To Illustrate Their Never-Ending Adventures (30 New Pics)

The last time Bored Panda talked with James Breakwell about his comics, the man said he couldn’t draw at all. 9 months later, his strips still look terrible. But the visuals were inspired by stick figures on public restroom doors and the ‘professional comedy writer and amateur father’ manages to keep them consistently bad so that his lack of an artistic background looks more like a deliberate stylistic choice.

Where the Unbelievably Bad Webcomic series excels is character development and storytelling. It unravels Breakwell’s everyday life with his wife and their four daughters, providing insightful and humorous insights into the chaotic reality of the modern family.

Breakwell’s kids are the starting point for almost all of his jokes but his comics are an homage to parenting in general. “Everybody’s kids are weird and my comics celebrate that,” Breakwell said, “anyone who says they have normal children is lying.”

More info: jamesbreakwell.com | Facebook | Instagram | Twitter

