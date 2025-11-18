39 Clever And Witty One-Panel Comics By New Yorker Cartoonist Ali Solomon (New Pics)

Attention everyone! Ali Solomon is back on Bored Panda with her hilarious series of single-panel comics. If you missed our last post featuring her work, we encourage you to catch up on her earlier cartoons. For those unfamiliar with Ali, she began her artistic journey by creating a daily comic strip for The Cornell Daily Sun and has since become a regular contributor to the New Yorker, with her work also appearing in other popular publications.

We reached out to the New Yorker cartoonist again to find out more about her work. First, we were curious about the themes Solomon finds most recurring in her series. The artist told us: “It’s odd because as a parent and teacher, I tend to avoid drawing about parenting and teaching (I guess I talk about those topics so much I don’t want to bore people by also drawing about it. I try to make comics that capture the absurdity of daily life and, by default, the female experience. My goal is for someone to read my comics and think either ‘Oof, that happened to me,’ or ‘Dear Lord, did that really happen to her???’”

Keep scrolling to see the most recent strips by this artist and to learn more about the Queens, NY-based cartoonist and writer from our interview.

More info: Instagram | ali-solomon.com | x.com

#1

Image source: alisolomain

#2

Image source: alisolomain

#3

Image source: alisolomain

#4

Image source: alisolomain

#5

Image source: alisolomain

#6

Image source: alisolomain

#7

Image source: alisolomain

#8

Image source: alisolomain

#9

Image source: alisolomain

#10

Image source: alisolomain

#11

Image source: alisolomain

#12

Image source: alisolomain

#13

Image source: alisolomain

#14

Image source: alisolomain

#15

Image source: alisolomain

#16

Image source: alisolomain

#17

Image source: alisolomain

#18

Image source: alisolomain

#19

Image source: alisolomain

#20

Image source: alisolomain

#21

Image source: alisolomain

#22

Image source: alisolomain

#23

Image source: alisolomain

#24

Image source: alisolomain

#25

Image source: alisolomain

#26

Image source: alisolomain

#27

Image source: alisolomain

#28

Image source: alisolomain

#29

Image source: alisolomain

#30

Image source: alisolomain

#31

Image source: alisolomain

#32

Image source: alisolomain

#33

Image source: alisolomain

#34

Image source: alisolomain

#35

Image source: alisolomain

#36

Image source: alisolomain

#37

Image source: alisolomain

#38

Image source: alisolomain

Patrick Penrose
