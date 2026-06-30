This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Jessica Warrick’s illustrations feel like storybook worlds where fantasy, humor, and everyday oddities happily collide. Based in Portland, Oregon, she has been illustrating for about two decades, creating everything from award-winning children’s books and wallpaper designs to comics, print collections, and wonderfully ridiculous paintings.
Her work often mixes playful character design with strange little scenarios: mermaids, aliens, dragons, monsters, Santa, and other unexpected figures appear in scenes that feel both whimsical and slightly mischievous. Inspired by the natural beauty of the Pacific Northwest and the endless quirks of people, Jessica brings warmth, texture, and personality into each piece, whether she is working digitally or painting with watercolor.
Scroll down to see some of her charming illustrations, and don’t forget to upvote your favorites.
More info: jessicawarrickart.com | Instagram | pinterest.com
#1 “Elsa And The Alien”
Image source: Jessica Warrick
#2 “Alien”
Image source: Jessica Warrick
#3 “Retired Mermaid”
Image source: Jessica Warrick
#4 “Urban Unicorn”
Image source: Jessica Warrick
#5 “Frisky Gnomes”
Image source: Jessica Warrick
#6 “Cave Mermaid”
Image source: Jessica Warrick
#7 “Merkitten”
Image source: Jessica Warrick
#8 “Awkward Santa Family”
Image source: Jessica Warrick
#9 “Deep Sea”
Image source: Jessica Warrick
#10 “Burnie”
Image source: Jessica Warrick
#11 “Gabriela Mermaid”
Image source: Jessica Warrick
#12 “Punk Mermaid”
Image source: Jessica Warrick
#13 “What If Santa Was One Of Us?”
Image source: Jessica Warrick
#14 “Awkward Easter Bunny”
Image source: Jessica Warrick
#15 “Burned Out Bunny”
Image source: Jessica Warrick
#16 “Walrus Mermaid”
Image source: Jessica Warrick
#17 “Family Portrait”
Image source: Jessica Warrick
#18 “Pegacorn”
Image source: Jessica Warrick
#19 “Horny Jackalopes”
Image source: Jessica Warrick
#20 “Jackalope”
Image source: Jessica Warrick
#21 “Lucy”
Image source: Jessica Warrick
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