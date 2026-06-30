This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

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Jessica Warrick’s illustrations feel like storybook worlds where fantasy, humor, and everyday oddities happily collide. Based in Portland, Oregon, she has been illustrating for about two decades, creating everything from award-winning children’s books and wallpaper designs to comics, print collections, and wonderfully ridiculous paintings.

Her work often mixes playful character design with strange little scenarios: mermaids, aliens, dragons, monsters, Santa, and other unexpected figures appear in scenes that feel both whimsical and slightly mischievous. Inspired by the natural beauty of the Pacific Northwest and the endless quirks of people, Jessica brings warmth, texture, and personality into each piece, whether she is working digitally or painting with watercolor.

Scroll down to see some of her charming illustrations, and don’t forget to upvote your favorites.

More info: jessicawarrickart.com | Instagram | pinterest.com

#1 “Elsa And The Alien”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

#2 “Alien”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#3 “Retired Mermaid”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#4 “Urban Unicorn”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#5 “Frisky Gnomes”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#6 “Cave Mermaid”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#7 “Merkitten”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#8 “Awkward Santa Family”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#9 “Deep Sea”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#10 “Burnie”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#11 “Gabriela Mermaid”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#12 “Punk Mermaid”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#13 “What If Santa Was One Of Us?”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#14 “Awkward Easter Bunny”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#15 “Burned Out Bunny”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#16 “Walrus Mermaid”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#17 “Family Portrait”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#18 “Pegacorn”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#19 “Horny Jackalopes”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#20 “Jackalope”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

#21 “Lucy”

This Artist Creates Funny Illustrations Of Mythical Creatures Living Their Best Lives (21 Pics)

Image source: Jessica Warrick

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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