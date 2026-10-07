49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Even with the most morbid headlines hitting us from left field on a daily basis, human beings still find a reason to laugh.
Sometimes, it’s the actual headlines that leave us in a fit of giggles… Especially when someone comes along and puts an unexpected spin on them, or adds a random comment that turns an otherwise-serious piece of news into a meme worth its weight in comedy gold.
You’ll find plenty of those, along with other painfully relatable and hilarious memes, on an Instagram account called dankquillius. The page has clocked up an impressive 1 million followers, thanks to its witty, on-point humorous content. And we’ve selected some of the finest posts for you to to scroll through when you need a break from the dark news of the day.
#1
Image source: dankquillius
#2
Image source: dankquillius
#3
Image source: dankquillius
#4
Image source: dankquillius
#5
Image source: dankquillius
#6
Image source: dankquillius
#7
Image source: dankquillius
#8
Image source: dankquillius
#9
Image source: dankquillius
#10
Image source: dankquillius
#11
Image source: dankquillius
#12
Image source: dankquillius
#13
Image source: dankquillius
#14
Image source: dankquillius
#15
Image source: dankquillius
#16
Image source: dankquillius
#17
Image source: dankquillius
#18
Image source: dankquillius
#19
Image source: dankquillius
#20
Image source: dankquillius
#21
Image source: dankquillius
#22
Image source: dankquillius
#23
Image source: dankquillius
#24
Image source: dankquillius
#25
Image source: dankquillius
#26
Image source: dankquillius
#27
Image source: dankquillius
#28
Image source: dankquillius
#29
Image source: dankquillius
#30
Image source: dankquillius
#31
Image source: dankquillius
#32
Image source: dankquillius
#33
Image source: dankquillius
#34
Image source: dankquillius
#35
Image source: dankquillius
#36
Image source: dankquillius
#37
Image source: dankquillius
#38
Image source: dankquillius
#39
Image source: dankquillius
#40
Image source: dankquillius
#41
Image source: dankquillius
#42
Image source: dankquillius
#43
Image source: dankquillius
#44
Image source: dankquillius
#45
Image source: dankquillius
#46
Image source: dankquillius
#47
Image source: dankquillius
#48
Image source: dankquillius
#49
Image source: dankquillius
Follow Us