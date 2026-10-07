49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

by

Even with the most morbid headlines hitting us from left field on a daily basis, human beings still find a reason to laugh.

Sometimes, it’s the actual headlines that leave us in a fit of giggles… Especially when someone comes along and puts an unexpected spin on them, or adds a random comment that turns an otherwise-serious piece of news into a meme worth its weight in comedy gold.

You’ll find plenty of those, along with other painfully relatable and hilarious memes, on an Instagram account called dankquillius. The page has clocked up an impressive 1 million followers, thanks to its witty, on-point humorous content. And we’ve selected some of the finest posts for you to to scroll through when you need a break from the dark news of the day.

#1

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

#2

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#3

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#4

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#5

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#6

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#7

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#8

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#9

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#10

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#11

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#12

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#13

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#14

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#15

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#16

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#17

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#18

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#19

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#20

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#21

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#22

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#23

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#24

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#25

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#26

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#27

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#28

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#29

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#30

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#31

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#32

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#33

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#34

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#35

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#36

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#37

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#38

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#39

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#40

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#41

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#42

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#43

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#44

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#45

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#46

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#47

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#48

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

#49

49 Memes From A Page With 1 Million Followers That Clearly Knows What The Internet Finds Funny

Image source: dankquillius

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Netflix Warns People To Stop Doing The ‘Bird Box Challenge’, But Not Everyone Listens
3 min read
Nov, 13, 2025
“Soul-Crushing”: Dad Mistakenly Ends Teenage Daughter’s Life While Aiming At A Bird
3 min read
Sep, 8, 2025
Check Out The First Full Trailer for Selena: The Series
3 min read
Oct, 29, 2020
During Every Trip I Take A Picture Of My Husband And Our Labrador In The Same Position
3 min read
Nov, 11, 2025
20 People From Math Problems That You Probably Never Thought You’d See In Real Life
3 min read
Nov, 14, 2025
Video Of Steam Rising From Woman’s Head Due To Menopause Sparks Empathy And Confusion
3 min read
Nov, 18, 2025