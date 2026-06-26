79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

by

If you never check the comments section on the internet, this is your sign to start. There are people hiding in there who belong on a standup stage but instead chose to be devastatingly funny under a stranger’s photo of their lunch. Or a random cat video. Or a government announcement. Nothing is safe, really.

We’ve collected a whole lot of examples from “Cursed Comments” on X, and they’re all waiting below. Scroll down to read them and upvote your favorites. And don’t be shy about dropping a witty line of your own while you’re at it.

#1

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

#2

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#3

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#4

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#5

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#6

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#7

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#8

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#9

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#10

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#11

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#12

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#13

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#14

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#15

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#16

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#17

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#18

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#19

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#20

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#21

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#22

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#23

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#24

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#25

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#26

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#27

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#28

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#29

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#30

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#31

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#32

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#33

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#34

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#35

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#36

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#37

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#38

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#39

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#40

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#41

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#42

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#43

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#44

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#45

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#46

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#47

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#48

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#49

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#50

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#51

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#52

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#53

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#54

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#55

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#56

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#57

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#58

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#59

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#60

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#61

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#62

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#63

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#64

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#65

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#66

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#67

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#68

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#69

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#70

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#71

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#72

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#73

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#74

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#75

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#76

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#77

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#78

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

#79

79 Savage Comments Left By People Who Have No Chill

Image source: cursedcommentss

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What’s The Name Of The Horror Movie That Scared You? (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
Winter In Iceland
3 min read
Nov, 12, 2025
39 Powerful Street Photography Shots By This New York-Based Photographer
3 min read
May, 11, 2026
Hey Pandas, What’s The Worst Experience You’ve Had At Work? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Hey Pandas, To Those Who Were Homophobic Before, How And Why Did You Change Your Views? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
30 People Who Cleaned Their Freezers And Found Shockingly Old Items
3 min read
Nov, 14, 2025