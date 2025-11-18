If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

by

There are few sorrows some quality playtime with a dog won’t fix. After all, our canine friends aren’t just there for the snacks and games but true companions through thick and thin. So it totally makes sense that there would be whole pages of memes dedicated to them.

The “DogMemeJunkie” Instagram page is dedicated to hilarious, wholesome and downright adorable dog memes. We also got in touch with Kristen Cummings-Fredieu from Off Leash K9 Training to learn more. So get comfortable as you scroll through, upvote your favorites and be sure to share your own thoughts and puppy-tales in the comments section below.

More info: Instagram

#1

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#2

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#3

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#4

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#5

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#6

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#7

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#8

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#9

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#10

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta, sarahpavuk

#11

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#12

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#13

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#14

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#15

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#16

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#17

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#18

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#19

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta, DailyCuteDoggo

#20

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta, avanthigovender

#21

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#22

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#23

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#24

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#25

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#26

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#27

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#28

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#29

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#30

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#31

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta, dog_rates

#32

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#33

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#34

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#35

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#36

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#37

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#38

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#39

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#40

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#41

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#42

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#43

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#44

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#45

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#46

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#47

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#48

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#49

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

#50

If You Like Dogs More Than People, You May Enjoy These 50 Heartwarming Memes

Image source: dogmemesofinsta

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Should Be Banned From The School Canteen? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Woman Finally Snaps After Her BF Keeps Spoiling The Endings During Movie Night, Asks Who The Real A-Hole Is
3 min read
Nov, 15, 2025
Nelly Furtado Announces She’s Quitting Music Amid Vicious Body-Shaming Online
3 min read
Oct, 26, 2025
This Twitter Finds People’s Dog Doppelgängers And It’s Hilarious
3 min read
Nov, 11, 2025
Woman Tells Her Neighbor “No” To Buying More Than 80 Items At The Grocery Store, Drama Ensues
3 min read
Nov, 15, 2025
I Explored Abandoned Places In Germany, Here Are 12 Pianos That I Found
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.