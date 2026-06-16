91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They’re Funny (New Pics)

by

When you’re installing utilities or decorating a space, whether it’s a home, an office, or a clinic, there are usually a lot of decisions to be made. Plans have to be drawn up, measurements taken, materials selected, and everything carefully reviewed before putting it all together. But projects like these often involve multiple people—from designers and contractors to managers and clients—each with a chance to spot potential issues along the way.

So when you think about it, making a mistake (or an especially baffling choice) should be pretty difficult. Yet somehow, they still manage to slip through the cracks. And perhaps more often than you would imagine. To show you what they look like, we’ve compiled a list of some of the cringiest design fails recently uploaded to the internet. Ouch!

#1

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They’re Funny (New Pics)

#2

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#3

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#4

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#5

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#6

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#7

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#8

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#9

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#10

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: explainingnews

#11

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: explainingnews

#12

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: explainingnews

#13

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: explainingnews

#14

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: bruhgram

#15

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: lewisinfra

#16

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: marthas.funny.stuff

#17

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: gravity_broker

#18

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#19

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#20

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#21

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#22

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#23

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#24

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#25

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#26

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#27

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#28

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: explainingnews

#29

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: explainingnews

#30

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#31

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: interiordesign.addicts

#32

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: bruhgram

#33

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: bruhgram

#34

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: bruhgram

#35

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: bruhgram

#36

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: bruhgram

#37

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: timscapes

#38

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: lewisinfra

#39

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: lewisinfra

#40

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: lewisinfra

#41

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: lewisinfra

#42

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: zatustracom

#43

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#44

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#45

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#46

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#47

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#48

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#49

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#50

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#51

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: gravity_broker

#52

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: nikkilevyinteriors

#53

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: scott_mcgillivray

#54

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: scott_mcgillivray

#55

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: scott_mcgillivray

#56

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: scott_mcgillivray

#57

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: gravity_broker

#58

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: gerberplumbing

#59

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: propertystoriess

#60

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: tradeupmanitoba

#61

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: cuyahogalandbank

#62

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#63

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: gerberplumbing

#64

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: vikingkitchens

#65

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: scott_yancey

#66

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#67

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: timscapes

#68

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: huskcreative

#69

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: huskcreative

#70

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: huskcreative

#71

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: flippinrustic

#72

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#73

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: credoqueluxo.ig

#74

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#75

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: gravity_broker

#76

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: timscapes

#77

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: rszdesigndevelopment

#78

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#79

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#80

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#81

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#82

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#83

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: creacultclub

#84

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#85

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#86

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#87

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: thesachinpatel

#88

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: _the_art_of_installation_

#89

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: timscapes

#90

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

#91

91 Cringeworthy Design Fails That Are So Bad And Unbelievable, They&#8217;re Funny (New Pics)

Image source: designfailsofficial

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I’m A Pessimistic Person So I Make Comics About My Daily Struggles To Cheer Everyone Up (30 New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
The Ten Most Viewed Emmy Acceptance Speeches of All Time
3 min read
Sep, 12, 2013
Woman Almost Accidentally Kills Her Cat After It Plays With Lilies, Warns Others About Its Danger
3 min read
Nov, 14, 2025
This Snow Labyrinth In Poland Looks Like It’s Straight Out Of A Fairytale And It’s Larger Than 10 Tennis Courts
3 min read
Nov, 13, 2025
Breckin Meyer: Bio And Career Highlights
3 min read
May, 12, 2026
Hey Pandas, What Childish Things Do You Still Do, Even Though You Feel A Little Childish? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025