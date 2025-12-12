71 Hilariously Dark Comics About Today’s Society By Cyanide & Happiness (New Pics)

Cyanide & Happiness has been a staple of online humor for years, instantly recognizable for its simple stick figures and relentlessly dark punchlines. Even the title – pairing a lethal toxin with pure joy – perfectly sums up the comic’s signature blend of cheerful absurdity and bleak, boundary-pushing jokes.
The strip was launched by Kris Wilson, Rob DenBleyker, and Dave McElfatrick, and despite co-founder Matt Melvin’s departure in 2014, the team hasn’t slowed down for a second. Alongside publishing a new comic every single day, they’ve continued expanding into animated shorts on YouTube, party games, and even released a mobile app version of the game.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
