71 Hilariously Dark Comics About Today’s Society By Cyanide & Happiness (New Pics)

Cyanide & Happiness has been a staple of online humor for years, instantly recognizable for its simple stick figures and relentlessly dark punchlines. Even the title – pairing a lethal toxin with pure joy – perfectly sums up the comic’s signature blend of cheerful absurdity and bleak, boundary-pushing jokes. 

The strip was launched by Kris Wilson, Rob DenBleyker, and Dave McElfatrick, and despite co-founder Matt Melvin’s departure in 2014, the team hasn’t slowed down for a second. Alongside publishing a new comic every single day, they’ve continued expanding into animated shorts on YouTube, party games, and even released a mobile app version of the game. 

More info: Instagram | Facebook | store.explosm.net | Instagram

Patrick Penrose
Patrick Penrose
