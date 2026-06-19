“I Hope This Email Finds Livin’ La Vida Loca”: 77 Funny Posts Satirizing Corporate Life (New Pics)

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Patrick Penrose
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