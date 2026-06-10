64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

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American cartoonist Nate Fakes is known for his single-panel comics featuring funny and often absurd everyday situations. The artist behind the series uses a sharp sense of humor and a simple but expressive drawing style. His work captures relatable moments from daily life and adds a playful twist that often catches readers off guard.

His cartoons regularly appear in major publications and have earned him a loyal following for their mix of wit, timing, and light satire. From awkward social situations to everyday observations, Nate Fakes has a talent for finding humor in the ordinary.

Scroll down to explore a selection of his most recent and hilarious cartoons.

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#1

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

#2

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#3

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#4

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#5

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#6

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#7

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#8

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#9

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#10

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#11

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#12

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#13

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#14

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#15

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#16

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#17

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#18

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#19

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#20

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#21

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#22

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#23

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#24

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#25

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#26

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#27

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#28

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#29

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#30

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#31

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#32

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#33

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#34

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#35

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#36

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#37

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#38

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#39

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#40

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#41

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#42

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#43

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#44

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#45

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#46

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#47

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#48

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#49

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#50

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#51

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#52

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#53

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#54

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#55

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#56

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#57

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#58

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#59

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#60

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#61

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#62

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#63

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

#64

64 New Comics By Nate Fakes That Are Equal Parts Funny And Relatable

Image source: nate_fakes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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