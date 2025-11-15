30 Hilariously Twisted Comics By “Cat Trigger”

What’s more relaxing than some good old laughter and pure nonsense? Perhaps nothing! If you want to take a moment from your day to chill, but have nowhere to put your gaze, we have just the thing for you. Let us present to you the “Cat Trigger” comics made by the talented Patrick Cheng. These comics have everything that contemporary comics have—humor, darkness, twists and turns, elements of randomness, an easy-going drawing style, and much, much more. Trust me when I say this, they’re worth a read. So don’t be shy, grab your favorite drink and have at them!
#1
Image source: cattrigger.comics
#2
Image source: cattrigger.comics
#3
Image source: cattrigger.comics
#4
Image source: cattrigger.comics
#5
Image source: cattrigger.comics
#6
Image source: cattrigger.comics
#7
Image source: cattrigger.comics
#8
Image source: cattrigger.comics
#9
Image source: cattrigger.comics
#10
Image source: cattrigger.comics
#11
Image source: cattrigger.comics
#12
Image source: cattrigger.comics
#13
Image source: cattrigger.comics
#14
Image source: cattrigger.comics
#15
Image source: cattrigger.comics
#16
Image source: cattrigger.comics
#17
Image source: cattrigger.comics
#18
Image source: cattrigger.comics
#19
Image source: cattrigger.comics
#20
Image source: cattrigger.comics
#21
Image source: cattrigger.comics
#22
Image source: cattrigger.comics
#23
Image source: cattrigger.comics
#24
Image source: cattrigger.comics
#25
Image source: cattrigger.comics
#26
Image source: cattrigger.comics
#27
Image source: cattrigger.comics
#28
Image source: cattrigger.comics
#29
Image source: cattrigger.comics
#30
Image source: cattrigger.comics
