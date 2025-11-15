Grotesque And Unique Comics By Alex Gamsu Jenkins (30 Pics)

There’s millions of comics that illustrate happy moments of love, the gripes of day-to-day, slices of life, and generally wholesome themes. But there are very few that are as bizarre, random, ridiculously funny, and completely authentic as the ones that Alex Gamsu Jenkins makes. The stuff that he comes up with is so original that it can’t be mistaken for anyone else’s.
It’s very hard to describe his works: not because there aren’t any words that could, but because after seeing them, one is left speechless. But let’s try. Messed up comes to mind. Fouled up beyond all recognition. Bizarre, strange, creepy, sometimes even horrifying, nightmare fuel, as it were. But they’re strangely attractive, and even make one genuinely laugh.
More info: Instagram | Facebook | alexgamsujenkins.com
