50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

by

No matter what kind of comics you’re into, the award-winning UK-based sensation Alex Norris and their viral ‘Webcomic Name’ series need little introduction. The artist has captured the internet’s collective heart with their three-panel comic strips featuring a “badly drawn blob” character who encounters a variety of disappointments in life, both big and small.

When it comes to the appeal of the collection, the humorously awkward take on life’s most mundane struggles is definitely part of the draw. The scenarios the comics recreate are always painfully familiar, uniting the readers in their experiences. From personal space issues to gender perceptions to cats blocking computers, the iconic blob faces everyday challenges and annoyances but fails hilariously and always ends in its trademark punchline — “oh no”.

As Alex continues expanding their world, we at Bored Panda have wrapped up the newest batch of comics to remind us that laughter is truly the best medicine, and the best way to take it is by giggling at our silly moments. So continue scrolling, upvote your favorite takes on life, and be sure to check out our previous feature with more of pink blob’s adventures right here!

More info: Tumblr | Facebook | Twitter | Instagram

#1

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#2

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#3

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#4

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#5

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#6

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#7

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#8

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#9

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#10

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#11

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#12

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#13

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#14

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#15

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#16

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#17

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#18

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#19

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#20

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#21

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#22

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#23

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#24

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#25

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#26

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#27

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#28

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#29

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#30

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#31

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#32

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#33

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#34

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#35

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#36

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#37

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#38

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#39

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#40

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#41

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#42

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#43

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#44

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#45

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#46

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#47

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#48

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#49

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

#50

50 New “Oh No” Comics That Perfectly Sum Up Life As An Adult

Image source: dorrismccomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
10 Things You Didn’t Know about Secrets of the Lost Ark
3 min read
Jun, 4, 2021
Hey Pandas, If You Could Sum Up Your Whole Life In A Sentence, What Would It Be? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Direwolves Are Real (Sort Of)
3 min read
Nov, 11, 2025
NYT Connections Hints And Answers For 15-September-2025
3 min read
Sep, 14, 2025
Mom Wonders If She’s A Jerk For Wearing Jeans To Daughter’s Wedding To Prove A Point, Gets A Reality Check Online
3 min read
Nov, 16, 2025
Is The Show Total Bellas Fake?
3 min read
Dec, 14, 2020
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.