Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

by

Stumbling upon unexpected discoveries is a rather common experience while walking down streets or navigating through public areas in any larger city. Australian artist Michael Pederson decided to contribute to these spontaneous findings by inserting messages and texts into urban spaces as ‘mini art projects’.

Drawing inspiration from social media and everyday life, Pederson’s work adds a layer of irony that enhances and enlivens the surrounding environment. His interventions in various urban locations, with their small yet potent messages, make for a rather thought-provoking experience for passersby. That being said, Michael’s work has been previously featured on Bored Panda if you’d like to see some more of his tiny ‘art projects.’

More info: Instagram

#1

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#2

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#3

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#4

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#5

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#6

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#7

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#8

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#9

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#10

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#11

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#12

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#13

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#14

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#15

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#16

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#17

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#18

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#19

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#20

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#21

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#22

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#23

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#24

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#25

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#26

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#27

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

#28

Artist Places Funny Signs In His City And They Look Like Art Installations (28 New Pics)

Image source: miguelmarquezoutside

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Throw The Whole Man Out”: People’s Reaction To Dude’s Wedding Vows
3 min read
Nov, 16, 2025
DVD Review – Top Gear: The Complete Season 13
3 min read
Sep, 28, 2010
Hey Pandas, If You Could Change One Rule Of The Universe What Would It Be? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
This Wildlife Photographer Captured 37 Stunning Moments In Nature
3 min read
Sep, 20, 2025
Instead Of Selfies, We Document Our Journey In A More Interesting Way – Doodles (Part 3)
3 min read
Nov, 12, 2025
Fans Write A Hilarious Coronavirus-Inspired ‘The Office’ Episode
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.