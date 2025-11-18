This Comics Artist Illustrates Absurd And Fun Situations That Might Make You Laugh (30 New Pics)

The world of online comics is rich and diverse, and social media is a great outlet for artists to share their unique voices and stories. Among all of those, the artist known only as “Jenkins” has carved out a distinctive niche with “The Jenkins comics,” a series that brings to life the humorous adventures of three brothers: Barney, Butch, and Junior Jenkins.
With a blend of clever writing and simplistic yet engaging artwork, Jenkins has quickly amassed a following, garnering over 100K followers on Instagram and earning widespread acclaim in just a year.
More info: Instagram | thejenkinscomic.wordpress.com
#1
Image source: thejenkinscomic
#2
Image source: thejenkinscomic
#3
Image source: thejenkinscomic
#4
Image source: thejenkinscomic
#5
Image source: thejenkinscomic
#6
Image source: thejenkinscomic
#7
Image source: thejenkinscomic
#8
Image source: thejenkinscomic
#9
Image source: thejenkinscomic
#10
Image source: thejenkinscomic
#11
Image source: thejenkinscomic
#12
Image source: thejenkinscomic
#13
Image source: thejenkinscomic
#14
Image source: thejenkinscomic
#15
Image source: thejenkinscomic
#16
Image source: thejenkinscomic
#17
Image source: thejenkinscomic
#18
Image source: thejenkinscomic
#19
Image source: thejenkinscomic
#20
Image source: thejenkinscomic
#21
Image source: thejenkinscomic
#22
Image source: thejenkinscomic
#23
Image source: thejenkinscomic
#24
Image source: thejenkinscomic
#25
Image source: thejenkinscomic
#26
Image source: thejenkinscomic
#27
Image source: thejenkinscomic
#28
Image source: thejenkinscomic
#29
Image source: thejenkinscomic
#30
Image source: thejenkinscomic
Follow Us