This Comics Artist Illustrates Absurd And Fun Situations That Might Make You Laugh (30 New Pics)

The world of online comics is rich and diverse, and social media is a great outlet for artists to share their unique voices and stories. Among all of those, the artist known only as “Jenkins” has carved out a distinctive niche with “The Jenkins comics,” a series that brings to life the humorous adventures of three brothers: Barney, Butch, and Junior Jenkins.

With a blend of clever writing and simplistic yet engaging artwork, Jenkins has quickly amassed a following, garnering over 100K followers on Instagram and earning widespread acclaim in just a year.

More info: Instagram | thejenkinscomic.wordpress.com

#1

Image source: thejenkinscomic

#2

Image source: thejenkinscomic

#3

Image source: thejenkinscomic

#4

Image source: thejenkinscomic

#5

Image source: thejenkinscomic

#6

Image source: thejenkinscomic

#7

Image source: thejenkinscomic

#8

Image source: thejenkinscomic

#9

Image source: thejenkinscomic

#10

Image source: thejenkinscomic

#11

Image source: thejenkinscomic

#12

Image source: thejenkinscomic

#13

Image source: thejenkinscomic

#14

Image source: thejenkinscomic

#15

Image source: thejenkinscomic

#16

Image source: thejenkinscomic

#17

Image source: thejenkinscomic

#18

Image source: thejenkinscomic

#19

Image source: thejenkinscomic

#20

Image source: thejenkinscomic

#21

Image source: thejenkinscomic

#22

Image source: thejenkinscomic

#23

Image source: thejenkinscomic

#24

Image source: thejenkinscomic

#25

Image source: thejenkinscomic

#26

Image source: thejenkinscomic

#27

Image source: thejenkinscomic

#28

Image source: thejenkinscomic

#29

Image source: thejenkinscomic

#30

Image source: thejenkinscomic

Patrick Penrose
Patrick Penrose
