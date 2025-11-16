Dad Illustrates How His Baby Son And Their Dog Experience Friendship (30 New Comics)

A dog is a man’s best friend? Wrong. It’s a toddler’s best friend, especially if that dog happens to be a gold-hearted Labrador.
The relationship that we’re speaking of is that of a Boy and a Dog, a comic created by the aforementioned boy’s dad Nate Anderson. Rowan, the baby, and Buddy Murphy, the dog, go together as well as salt and pepper. Don’t believe us? Check it out.
Whether you missed it or you want a refresher, here are the previous two parts (I, II) of the comic posted on Bored Panda.
More info: Instagram | boyanddogcomic.com
#1
Image source: boyanddogcomic1
#2
Image source: boyanddogcomic1
#3
Image source: boyanddogcomic1
#4
Image source: boyanddogcomic1
#5
Image source: boyanddogcomic1
#6
Image source: boyanddogcomic1
#7
Image source: boyanddogcomic1
#8
Image source: boyanddogcomic1
#9
Image source: boyanddogcomic1
#10
Image source: boyanddogcomic1
#11
Image source: boyanddogcomic1
#12
Image source: boyanddogcomic1
#13
Image source: boyanddogcomic1
#14
Image source: boyanddogcomic1
#15
Image source: boyanddogcomic1
#16
Image source: boyanddogcomic1
#17
Image source: boyanddogcomic1
#18
Image source: boyanddogcomic1
#19
Image source: boyanddogcomic1
#20
Image source: boyanddogcomic1
#21
Image source: boyanddogcomic1
#22
Image source: boyanddogcomic1
#23
Image source: boyanddogcomic1
#24
Image source: boyanddogcomic1
#25
Image source: boyanddogcomic1
#26
Image source: boyanddogcomic1
#27
Image source: boyanddogcomic1
#28
Image source: boyanddogcomic1
#29
Image source: boyanddogcomic1
#30
Image source: boyanddogcomic1
