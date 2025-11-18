50 Top-Quality Bird Memes To Make You Grin Today, As Shared By This Facebook Page

Generally, when we think about animal memes, cats are the undisputed leaders. You can find them everywhere, from murals in ancient Egypt to your grandmother’s phone’s lock screen. But bit by bit, birds have started to carve out their place in online content. 

The “Birb memes” Facebook page is a haven for hilarious avian content. We also got in touch with Tracy Johnson from Hummingbirdsxoxo to learn a bit more about birds. So get comfortable as you scroll through, upvote your favorites, and share your thoughts in the comments below. 

More info: Facebook | Instagram

#1

Image source: Birb69

#2

Image source: wow-david

#3

Image source: iconawrites

#4

Image source: Birb69

#5

Image source: Birb69

#6

Image source: Birb69

#7

Image source: Birb69

#8

Image source: spamvicious

#9

Image source: Birb69

#10

Image source: Birb69

#11

Image source: Birb69

#12

Image source: Birb69

#13

Image source: Birb69

#14

Image source: Birb69

#15

Image source: Birb69

#16

Image source: Birb69

#17

Image source: Birb69

#18

Image source: Birb69

#19

Image source: Birb69

#20

Image source: Birb69

#21

Image source: Birb69

#22

Image source: Birb69

#23

Image source: Birb69

#24

Image source: Birb69

#25

Image source: Birb69

#26

Image source: Birb69

#27

Image source: Birb69

#28

Image source: Birb69

#29

Image source: Birb69

#30

Image source: Birb69

#31

Image source: Birb69

#32

Image source: Birb69

#33

Image source: thinkwert

#34

Image source: Birb69

#35

Image source: Birb69

#36

Image source: Birb69

#37

Image source: Birb69

#38

Image source: Birb69

#39

Image source: Birb69

#40

Image source: Birb69

#41

Image source: Birb69

#42

Image source: Birb69

#43

Image source: Birb69

#44

Image source: Birb69

#45

Image source: Birb69

#46

Image source: Birb69

#47

Image source: Birb69

#48

Image source: Birb69

#49

Image source: Birb69

#50

Image source: Birb69

