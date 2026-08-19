32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

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Life can often be stressful, confusing, and downright ridiculous. We all know the feeling of being overwhelmed, struggling to find motivation, overthinking, dealing with anxiety, or simply needing someone to listen. Luckily, cartoonist Chris Naish has a knack for approaching these subjects with just enough absurdity and warmth to make them feel lighter without losing what makes them relatable.

Through his comic series Admiral Wonderboat, Naish explores familiar territory, procrastination, anxiety, relationships, motivation, social media, technology, and the general struggle of navigating everyday life, but rarely takes the predictable route.

Today we’re bringing you another collection of his latest comics. Scroll down and see which ones feel a little too familiar.

More info: Instagram | admiralwonderboat.com | webtoons.com

#1

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

#2

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#3

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#4

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#5

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#6

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#7

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#8

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#9

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#10

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#11

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#12

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#13

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#14

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#15

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#16

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#17

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#18

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#19

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#20

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#21

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#22

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#23

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#24

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#25

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#26

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#27

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#28

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#29

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#30

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#31

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

#32

32 New Funny Yet Slightly Dark Comics About Friendship, Life, And Everything In Between By This Artist

Image source: admiralwonderboat

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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