‘Give Me Cat Memes’: 50 Funny Cat Memes To Brighten You And Your Pet’s Day

If we’re totally honest, cat memes are one of a handful of things that keep us logging back online. They’re witty. They’re relatable. And they’re so universally beloved you’d be pardoned for thinking that felines secretly rule the world. (Which they probably do anyway!)
‘Give Me Cat Memes’ is a Facebook group that does exactly what it says on the tin. Its members share the most hilarious cat memes they can find, and we’ve picked out the crème de la crème to share with you today. Scroll down for a good laugh, and remember to show these memes to your cat, too! Let us know which ones it found the most ameowzing.
#1
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#2
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#3
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#4
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#5
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#6
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#7
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#8
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#9
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#10
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#11
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#12
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#13
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#14
Image source: @DannyVegito
#15
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#16
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#17
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#18
Image source: @mrnickharvey
#19
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#20
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#21
Image source: @generoom
#22
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#23
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#24
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#25
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#26
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#27
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#28
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#29
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#30
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#31
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#32
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#33
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#34
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#35
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#36
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#37
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#38
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#39
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#40
Image source: @CatWorkers
#41
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#42
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#43
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#44
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#45
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#46
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#47
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#48
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#49
Image source: GIVE ME CAT MEMES
#50
Image source: GIVE ME CAT MEMES
Follow Us