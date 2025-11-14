19 Wholesome Comics About A Mage Who’s All About Friendship

Meet Friendship Mage, your favorite hero whom you haven’t heard of yet. Created by Martin Rosner, the genius behind Hot Paper Comics, this warrior in a blue hat is all about, you guessed it, friendship. And even though Martin’s artistic background consists only of him drawing in his free time, the wholesome adventures of this lovely character are as pleasing as they can get. From mentoring his pupil to finding inner peace, I’m almost certain these comic strips will put a smile on your face.
More info: Facebook | Instagram | Twitter
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
