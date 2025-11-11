Guy Becomes Best Friends With Celebrities By Photoshopping Himself Into Their Pics

If a friend of yours shows a picture of himself with a celebrity, be wary! It can be photoshopped!
Lorenz Valentino made several creative and realistic images of himself spending some quality time with various celebrities. The results are wonderful and funny.
More info: Facebook | Instagram
#1
Image source: Lorenz Valentino
#2
Image source: Lorenz Valentino
#3
Image source: Lorenz Valentino
#4
Image source: Lorenz Valentino
#5
Image source: Lorenz Valentino
#6
Image source: Lorenz Valentino
#7
Image source: Lorenz Valentino
#8
Image source: Lorenz Valentino
#9
Image source: Lorenz Valentino
#10
Image source: Lorenz Valentino
#11
Image source: Lorenz Valentino
#12
Image source: Lorenz Valentino
#13
Image source: Lorenz Valentino
#14
Image source: Lorenz Valentino
#15
Image source: Lorenz Valentino
#16
Image source: Lorenz Valentino
#17
Image source: Lorenz Valentino
#18
Image source: Lorenz Valentino
#19
Image source: Lorenz Valentino
#20
Image source: Lorenz Valentino
#21
Image source: Lorenz Valentino
#22
Image source: Lorenz Valentino
#23
Image source: Lorenz Valentino
#24
Image source: Lorenz Valentino
#25
Image source: Lorenz Valentino
#26
Image source: Lorenz Valentino
Follow Us