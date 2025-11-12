Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

by

Brock Elbank is a London-based photographer who is best known for his ability to emphasize so-called human “imperfections” and turn them into striking portraits. He is currently working on a series of people diagnosed with vitiligo, and he continues with “Freckles” – a series celebrating the unique beauty of freckled individuals.

“I’ve always loved freckles,” Elbank told Bored Panda before. “What I find interesting about individual characters that I have been fortunate enough to photograph is that many have struggled with their freckles since their infancy and either hated them, or grown to live with them or even like them in adulthood.”

Elbank is often surprised when listening to stories of the complicated childhoods of his models, which frequently involved bullying and rejection, as he finds each individual to be uniquely charming and beautiful. His goal for this series is to photograph 180 people of different ethnicities, ages, and genders, all of whom are about to fly to London from different continents to have their portraits taken.

From May to October, the exhibition of portraits will take place in Regionmuseet Kristianstad (Sweden), and an art book is planned to be released in September, 2018.

More info: Instagram | Facebook

#1

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#2

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#3

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#4

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#5

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#6

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#7

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#8

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#9

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#10

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#11

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#12

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#13

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#14

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#15

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#16

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#17

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#18

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#19

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#20

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#21

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#22

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#23

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#24

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#25

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#26

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#27

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#28

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#29

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#30

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#31

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#32

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

#33

Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Image source: Brock Elbank

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Tracee Ellis Ross on Instagram
5 Things You Didn’t Know About Tracee Ellis Ross
3 min read
Oct, 19, 2022
I Created M.C. Escher-Inspired Image About Painfully Long Endless Triathlon
3 min read
Nov, 12, 2025
10 Al Bundy Moments We’ll Never Forget
3 min read
Feb, 23, 2016
Why The Arrowverse Should End With The Flash Series
3 min read
Feb, 8, 2021
97 Times People Found Something Old But Had No Clue What They Were Looking At, And The Internet Had Their Back
3 min read
Oct, 6, 2025
49 Rare Photos Of Victorians Proving They Weren’t As Serious As You Thought
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.