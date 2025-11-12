Photographer Takes Portraits Of Freckled People To Celebrate Their Unique Beauty

Brock Elbank is a London-based photographer who is best known for his ability to emphasize so-called human “imperfections” and turn them into striking portraits. He is currently working on a series of people diagnosed with vitiligo, and he continues with “Freckles” – a series celebrating the unique beauty of freckled individuals.
“I’ve always loved freckles,” Elbank told Bored Panda before. “What I find interesting about individual characters that I have been fortunate enough to photograph is that many have struggled with their freckles since their infancy and either hated them, or grown to live with them or even like them in adulthood.”
Elbank is often surprised when listening to stories of the complicated childhoods of his models, which frequently involved bullying and rejection, as he finds each individual to be uniquely charming and beautiful. His goal for this series is to photograph 180 people of different ethnicities, ages, and genders, all of whom are about to fly to London from different continents to have their portraits taken.
From May to October, the exhibition of portraits will take place in Regionmuseet Kristianstad (Sweden), and an art book is planned to be released in September, 2018.
More info: Instagram | Facebook
#1
Image source: Brock Elbank
#2
Image source: Brock Elbank
#3
Image source: Brock Elbank
#4
Image source: Brock Elbank
#5
Image source: Brock Elbank
#6
Image source: Brock Elbank
#7
Image source: Brock Elbank
#8
Image source: Brock Elbank
#9
Image source: Brock Elbank
#10
Image source: Brock Elbank
#11
Image source: Brock Elbank
#12
Image source: Brock Elbank
#13
Image source: Brock Elbank
#14
Image source: Brock Elbank
#15
Image source: Brock Elbank
#16
Image source: Brock Elbank
#17
Image source: Brock Elbank
#18
Image source: Brock Elbank
#19
Image source: Brock Elbank
#20
Image source: Brock Elbank
#21
Image source: Brock Elbank
#22
Image source: Brock Elbank
#23
Image source: Brock Elbank
#24
Image source: Brock Elbank
#25
Image source: Brock Elbank
#26
Image source: Brock Elbank
#27
Image source: Brock Elbank
#28
Image source: Brock Elbank
#29
Image source: Brock Elbank
#30
Image source: Brock Elbank
#31
Image source: Brock Elbank
#32
Image source: Brock Elbank
#33
Image source: Brock Elbank
Follow Us