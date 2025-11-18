30 Hilariously Inappropriate Comics By The Ward Brothers

Are you ready for a feast of absurdity, irony, dark humor, and possibly some relatable yet hilarious situations? Great, because we’re about to serve you ‘Fairly Good Comics,’ created by UK-based artists Eddie and James Ward.

As noted on The Ward Brothers’ website: “In 2023, we started our new range of designs in a cartoon style. Some of the designs have been printed in the New Yorker and Private Eye magazines.” In addition to their comics, the artists have worked on a number of other creative projects, including short films, comedy pilots, radio sketches, and animation.

We’re sure you’ll enjoy this new series making its debut on Bored Panda. Let us know your thoughts in the comments below and share which strips you liked the most.

More info: x.com | Facebook | Instagram | thewardbrothers.co.uk

#1

Image source: fairlygoodcomics

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

