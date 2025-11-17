This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

by

We all have embarrassing moments that keep us up at night. It’s the awkward texts you’ve sent to someone, the way you acted around your crush, or basically anything you did as a teenager. Suddenly, you find yourself screaming “no, no, no” and asking for the earth to swallow you whole—anything to escape reliving those moments again.

Unfortunately, not everyone can escape them. Some have had those moments immortalized on the internet and published on sites like SorrowMemes. Luckily for everyone else though, many of them are truly hilarious. So, at least somebody is benefiting from the embarrassment, right? Scroll down to enjoy someone else’s pain.

#1

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#2

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#3

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#4

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#5

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#6

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#7

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#8

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#9

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#10

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#11

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#12

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#13

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#14

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#15

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#16

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#17

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#18

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#19

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#20

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#21

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#22

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#23

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#24

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#25

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#26

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#27

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#28

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#29

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#30

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#31

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#32

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#33

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#34

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#35

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#36

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#37

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#38

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#39

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#40

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#41

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#42

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#43

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#44

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#45

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#46

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#47

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#48

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#49

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

#50

This X Page Is Dedicated To The Worst Facepalm Moments, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Image source: SorrowMemes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Chilling Details Emerge After Dad Who Left 2YO In Car During Adult Video Binge Was Found Deceased
3 min read
Nov, 13, 2025
Fascinating Before & After Pics Show How This Woman Changed Lives Of WWI Veterans By ‘Restoring’ Their Faces
3 min read
Nov, 13, 2025
Recap: True Blood 2.05 “Never Let Me Go”
3 min read
Jul, 20, 2009
My Flower Passion Helped Me To Overcome Panic Attacks And Come Through Stressful Time
3 min read
Nov, 14, 2025
26 Weird Things That Happened In 2021 That Somehow Made The News
3 min read
Nov, 15, 2025
This Dog Who Survived A California Wildfire And Guarded His Home For A Month Gets Heartwarming Reunion
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.