This Artist Places Unexpected Materials In Nature And The Results Are Stunning (40 Pics)

At first glance, these images don’t feel real. Swarms of color ripple through forests, fabric twists through desert air like a living thing, and ordinary materials seem to defy gravity in vast, open landscapes. It’s the kind of work that makes you pause and question what you’re looking at—digital illusion or something staged with impossible precision.
But that’s exactly where Thomas Jackson flips expectations. Every image is built by hand, placed carefully into the landscape, and captured in-camera. In a time when AI can generate anything, his work feels almost rebellious, proof that reality, when pushed just enough, can still look unreal.
More info: thomasjacksonphotography.com | Instagram
#1
Image source: Thomas Jackson
Jackson’s work lives in the space between control and chaos. Using fabric as his primary material, he creates installations that respond directly to their surroundings. The wind becomes a collaborator, light becomes a tool, and the landscape itself shapes the final outcome. Fabric, though manufactured, behaves almost like a natural element—bending, shifting, and moving in ways that feel organic and unpredictable.
There’s an interesting contradiction at play here. These materials carry the weight of human production—woven, dyed, processed—yet once placed in nature, they begin to belong. The installations feel both intrusive and harmonious at the same time, echoing our own complicated relationship with the environment.
