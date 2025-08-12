58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

by

There are countless ways to share your thoughts with the world: messaging, emails, social media posts… you name it. But then, there are the bold creatives who take a different route: standing on the street, holding a sign for everyone to see.

Today, we’re diving into the Instagram of Dude With Sign. Seth Phillips is the fearless, witty soul who has turned simple cardboard placards into viral works of art. From hilarious everyday observations to cheeky social commentary, Seth’s signs have a way of saying exactly what we’re all thinking, but louder, and in public. Keep scrolling to see some of his best (and most brutally honest) creations.

#1

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#2

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#3

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#4

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#5

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#6

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#7

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#8

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#9

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#10

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#11

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#12

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#13

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#14

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#15

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#16

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#17

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#18

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#19

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#20

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#21

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#22

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#23

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#24

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#25

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#26

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#27

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#28

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#29

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#30

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#31

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#32

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#33

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#34

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#35

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#36

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#37

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#38

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#39

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#40

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#41

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#42

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#43

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#44

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#45

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#46

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#47

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#48

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#49

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#50

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#51

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#52

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#53

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#54

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#55

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#56

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#57

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

#58

58 Times “Dude With The Sign” Wrote Down What Everyone Is Thinking But Not Saying Out Loud (New Pics)

Image source: dudewithsign

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
CBS;s Salvatiob
Another Trip Around the Sun Heats Up CBS’s Salvation
3 min read
Jul, 23, 2017
Private Practice: “I’m Fine” Recap & Review – Sheldon says he doesn’t have any issues.
3 min read
Dec, 12, 2012
Finn Jones Says Game Of Thrones Will Affect Iron Fist: Here’s How
3 min read
Feb, 26, 2017
The Sandman
What We Know about Netflix’s “The Sandman” Series So Far
3 min read
Nov, 26, 2019
The Dark Crystal: Age of Resistance is Here and It Is Awesome
3 min read
Sep, 2, 2019
The Stand Episode 2 Recap
3 min read
Dec, 26, 2020
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.