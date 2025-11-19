Ethereal Photography That Captures The Beauty Of Darkness And Nostalgia (49 Pics)

“Have I been here before?” is what you might be thinking when looking through Nona Limmen’s photography works. Though they lean more towards dark, vampire aesthetics, it paradoxically leaves a warm feeling behind.
Nona, previously a psychologist, has now turned her focus fully to photography. She shared that through her art, she hopes to provide solace to those who may feel alone in their suffering, help others embrace their shadow self, and connect with an intrinsic, hidden part of a person—whether that be their heart, intellect, or soul. “Despite the radical transition, my goal remains unchanged; it is the same drive that once led me to psychology.”
More info: Instagram | nonalimmen.com | nonalimmen.bigcartel.com | nonalimmen.darkroom.com
