99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

by

Creative ideas come in many shapes and forms. Austrian artist Ursula Doughty decided to unleash hers in an interesting and fun way. She took music sheets of popular songs and drew scenes, famous characters, and celebrities on them. The songs and pencil drawings are almost always related, which adds more depth and layers to Ursula’s artwork.

She does lots of different types of art with many art mediums on her Instagram, where she currently has 73k followers. It seems that Ursula really enjoys drawing Disney characters and scenes from the movies and cartoons. Hopefully, you will enjoy her beautiful drawings.

If you want to see more of her works of art here on Bored Panda, click here!

More info: Instagram | redbubble.com | Facebook

#1

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#2

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#3

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#4

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#5

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#6

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#7

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#8

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#9

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#10

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#11

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#12

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#13

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#14

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#15

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#16

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#17

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#18

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#19

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#20

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#21

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#22

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#23

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#24

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#25

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#26

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#27

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#28

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#29

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#30

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#31

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#32

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#33

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#34

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#35

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#36

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#37

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#38

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#39

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#40

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#41

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#42

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#43

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#44

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#45

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#46

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#47

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#48

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#49

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#50

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#51

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#52

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#53

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#54

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#55

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#56

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#57

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#58

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#59

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#60

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#61

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#62

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#63

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#64

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#65

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#66

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#67

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#68

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#69

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#70

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#71

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#72

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#73

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#74

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#75

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#76

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#77

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#78

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#79

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#80

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#81

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#82

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#83

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#84

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#85

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#86

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#87

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#88

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#89

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#90

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#91

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#92

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#93

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#94

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#95

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#96

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#97

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#98

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

#99

99 Drawings, Made By An Australian Artist, That Might Get A Song Stuck In Your Head

Image source: doughtycreartive

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Stretch Marks On Your Skin”: Meghan Trainor Brutally Hits Back At Haters Over Her Transformation
3 min read
Nov, 14, 2025
Wild Animal Spirits In Pencil And Marker Illustrations By Katy Lipscomb (Interview)
3 min read
Nov, 11, 2025
Tumblr Users Point Out That 8-Hour Workday Concept Isn’t Working Anymore And Scientists Agree
3 min read
Nov, 13, 2025
final space ash tragic
This Character Has the Most Tragic Story in Final Space
3 min read
May, 28, 2023
Star Trek: Discovery
CBS Chief Les Moonves: Star Trek Discovery is Terriffic
3 min read
Aug, 9, 2017
“Think You Know The World?”: Most People Fail This Visual Geography Quiz
3 min read
Oct, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.