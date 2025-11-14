People Are Posting Pics Of Dogs Protesting For Justice, And They’re Too Cute (30 Pics)

It has been almost two weeks since the death of George Floyd, an unarmed black man killed in police custody. Since then, civil rights protests have spread across the United States and around the world. And while people are demanding justice, their dogs are there to support them.
Twitter user Jasmine Rice has compiled a whole thread of pictures of very good bois and girls protesting. You have Dachshunds holding anti-racism signs, Huskies wearing Black Lives Matters shirts; pooches of all breeds are condemning bigotry and violence. Continue scrolling to meet them!
More info: Twitter
#1 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#2 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#3 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#4 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#5 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#6 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#7 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#8 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#9 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#10 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#11 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#12 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#13 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#14 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#15 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#16 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#17 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#18 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#19 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#20 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#21 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#22 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#23 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#24 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#25 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#26 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#27 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#28 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#29 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
#30 Dog Signs
Image source: jasminericegirl
Follow Us