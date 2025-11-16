50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

by

Twitter user Alex Menn shares pictures of abandoned places from all around the world and the images are hauntingly beautiful, to say the least.

They capture the eerie stillness of forgotten factories, temples, amusement parks, and other locations. Some of the sites appear frozen in time, with old machinery and furniture left behind as if the occupants suddenly vanished and never returned. Others show signs of decay and nature slowly reclaiming the structures.

Through these photos, Alex Menn provides a glimpse into the past, provoking our imagination to complete the stories behind these mysterious areas and buildings, and his account is a must-follow for anyone interested in urban exploration and photography.

More info: Twitter

#1

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#2

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#3

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#4

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#5

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#6

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#7

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#8

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#9

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#10

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#11

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#12

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#13

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#14

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#15

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#16

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#17

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#18

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#19

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#20

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#21

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#22

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#23

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#24

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#25

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#26

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#27

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#28

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#29

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#30

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#31

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#32

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#33

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#34

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#35

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#36

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#37

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#38

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#39

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#40

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#41

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#42

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#43

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#44

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#45

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#46

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#47

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#48

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#49

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

#50

50 Of The Most Breathtaking Forgotten Places, As Shared By This Twitter Account

Image source: DesertedPIaces_

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
How to Watch Every Season of Person of Interest
3 min read
Jul, 30, 2021
Special Ed Teacher Invites Entire Class To Her Wedding, And The Internet Falls In Love With Her
3 min read
Nov, 11, 2025
Man Cooks Food For GF But She Throws It Away, He Has Enough And Dumps Her
3 min read
Aug, 8, 2025
Meet The Cast Of “Pistol”
3 min read
May, 12, 2022
Couple Announces They’re Expecting “A Sidekick” As Batman And Batgirl, And Their Pics Are Going Viral
3 min read
Nov, 12, 2025
Husband Of Late Kate Spade Honors Her Memory By Talking About How Toxic Perfectionism Can Be
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.