This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

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Some comics make you smile. Others make you laugh out loud. And then there are those that leave you staring at the last panel for a moment before the joke finally sinks in.

In his cartoon series, Caleb Henshaw combines absurd situations, dry humor, movie references, and painfully relatable observations to create comics that are dark, clever, and often catch readers completely off guard.

If you enjoy comics with dark humor, unexpected twists, and punchlines that make you think twice, this collection is definitely worth checking out. Just don’t be surprised if you laugh… and then feel a little guilty about it.

More info: Instagram | calebhenshawstudio.gumroad.com

#1

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

#2

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#3

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#4

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#5

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#6

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#7

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#8

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#9

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#10

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#11

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#12

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#13

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#14

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#15

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#16

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#17

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#18

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#19

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#20

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#21

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#22

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#23

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#24

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#25

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#26

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#27

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#28

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#29

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#30

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#31

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#32

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#33

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#34

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#35

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#36

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#37

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#38

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#39

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

#40

This Artist Made 40 Comics That Start Off Normal, Then Take A Surprisingly Dark Turn

Image source: calebhenshaw

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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