40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

by

If you’re a cat person, you already know how cute cats are. If you’re a dog person, you still have to admit that, at least from time to time, cats can be extremely adorable.

Just like in the pictures from today’s listicle. Mind you, these are no ordinary feline pics, they are of kittens, who decided to sneak into somewhere where they technically don’t belong – bodegas. And what we can say – from this point, they do belong there.

More info: X

#1

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#2

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#3

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#4

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#5

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#6

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#7

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#8

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#9

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#10

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#11

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#12

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#13

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#14

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#15

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#16

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#17

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#18

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#19

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#20

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#21

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#22

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#23

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#24

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#25

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#26

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#27

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#28

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#29

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#30

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#31

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#32

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#33

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#34

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#35

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#36

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#37

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#38

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#39

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

#40

40 Cats Who Treated Convenience Stores Like Their Natural Habitat

Image source: @Bodegacats_

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
NYT Connections Hints And Answers For 04-September-2025
3 min read
Sep, 3, 2025
Fringe 5.10 ‘Anomaly XB-6783746’ Review
3 min read
Dec, 22, 2012
What We Learned from The Trailer for Big Mouth Season 4
3 min read
Nov, 22, 2020
12 Interesting Things You Didn’t Know About Carmen Electra
3 min read
Mar, 8, 2023
What We Learned from the MacGruber TV Show Teaser
3 min read
Aug, 20, 2020
Darth Atroxa Cosplay from Star Wars: The Old Republic
3 min read
Mar, 24, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.