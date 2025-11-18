30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

by

A cartoonist who is also a comedian is definitely a jackpot. So, today, we are glad to reintroduce you to Will Santino, who also dabbles in art and poetry. As Will wrote on his Patreon page, he is “most known for cartoons” but he also is very passionate, “exploring and illustrating the wondrous worlds” of his imagination.

Will is best known for his one-panel comics, but he doesn’t limit himself to that format; he occasionally stretches beyond it to get the joke across. His humor spans a wide range of topics, from historical events to animals and more.

More info: Instagram | patreon.com | Facebook | willsantino.com

#1

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#2

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#3

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#4

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#5

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#6

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#7

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#8

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#9

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#10

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#11

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#12

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#13

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#14

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#15

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#16

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#17

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#18

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#19

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#20

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#21

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#22

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#23

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#24

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#25

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#26

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#27

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#28

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#29

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

#30

30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

Image source: will_santino_illustration

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Single Mom Dresses As Dad So Her Son Wouldn’t Miss ‘Donuts With Dad’ Day At School
3 min read
Nov, 11, 2025
196 First-World Anarchist Who Don’t Give A Damn About Your Rules
3 min read
Nov, 11, 2025
40 Parents Whose Back-To-School Tweets Made The Internet Laugh Out Of Empathy
3 min read
Nov, 16, 2025
Thoughtful Poseidon: My Stained Glass Mural
3 min read
Nov, 12, 2025
Guy Finds A Dying Kitten With Only One Eye In The Streets, Does Everything He Can To Save Her Life
3 min read
Nov, 12, 2025
Hey Autistic Pandas, What Is The Worst Thing Anyone Has Said To You? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.