30 Hilariously Creative Short Cartoons Filled With Absurd Situations, By Will Santino (New Pics)

A cartoonist who is also a comedian is definitely a jackpot. So, today, we are glad to reintroduce you to Will Santino, who also dabbles in art and poetry. As Will wrote on his Patreon page, he is “most known for cartoons” but he also is very passionate, “exploring and illustrating the wondrous worlds” of his imagination.
Will is best known for his one-panel comics, but he doesn’t limit himself to that format; he occasionally stretches beyond it to get the joke across. His humor spans a wide range of topics, from historical events to animals and more.
More info: Instagram | patreon.com | Facebook | willsantino.com
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
