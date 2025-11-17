86 Matching Tattoos For Couples, Siblings, Friends, And All The Special People In Your Life

You’re sitting in a cozy tattoo parlor, your palms sweaty with anticipation as you glance at your partner, sibling, or best friend. Your eyes meet, and suddenly, you’re struck by the fact that you’re really about to get a matching tattoo. You can’t help but giggle at the thought of you and your special someone sharing an indelible mark that will forever bind your relationship in inked glory. After all, there’s nothing like a couple tattoo to create memories that last a lifetime — unless a laser removal session gets in the way.

Does getting a matching tattoo with someone else sound like something you’d do? It’s fantastic because there are so many cool tattoo ideas out there to choose from that become even cooler when shared with someone worth it. But on the other side of the coin, coming up with the perfect matching tattoo for a couple (or friends or family) can be a daunting task. After all, you don’t want to end up with something that screams, “I got this in Vegas with my cousin after one too many margaritas!” Or, maybe you do. We don’t judge.

That’s where we come in, bringing you an array of meaningful tattoos and matching tattoo ideas we handpicked because they are just that good. Whether you’re looking to honor a lifelong bond, celebrate an inside joke, or showcase your shared love for a fandom or hobby, we hope here is where you’ll find a couple tattoo idea that fits you and your special someone like a second skin!

#1 Paired Tattoo With Dancing Skeletons

Image source: dobikova_tattoo

#2 Couple Tattoos

Image source: aaxeel_tattoo

#3 Couple Tattoos

Image source: fangsandglitter

#4 Couple Tattoos

Image source: snuffietattoos

#5 Couple Tattoos

Image source: tillinger_lilla_tattoo

#6 My Wife And I Got A Couples’ Tattoo Last Night

Image source: tonedef76

#7 Couple Tattoos

Image source: pele_ink

#8 Couple Tattoos

Image source: beckyharristattoo

#9 Couple Tattoos

Image source: small.minitattoo

#10 Couple Tattoo Representing A Perfect Balance For Each Other

Image source: circletattoopune

#11 The Idea Of Matching Tattoos, Or Matching Tattoos, Came From The Desire To Highlight The Bond That Two People Share

Image source: skrzekut_tattoo

#12 After 15 Years Apart But Still In Love, Nothing Seemed More Fitting For Both Of Our First Tattoos

Image source: mirroredsoul_imagery

#13 Couple Tattoos

Image source: skinart_tattoostudio

#14 Couple Tattoos

Image source: tattoorsi

#15 Couple Tattoos

Image source: sertackelesink

#16 Couplegoals. Sweet Little Avocado‘S

Image source: tatu_baby

#17 Couple Tattoos

Image source: inkurous

#18 Couple Tattoos

Image source: adelemagpies

#19 Couple Tattoos

Image source: mayday.tattoo

#20 Who Likes Each Other. Couples Tattoos Don’t Have To Be Small! Tom On The Right Healed, Jerry Fresh

Image source: tatarowatattoo

#21 Couple Tattoos

Image source: van_gogh_tattoo

#22 Couple Tattoos

Image source: black__bones_tattoo

#23 Couple Tattoos

Image source: ink_47_

#24 Love Is In The Air

Image source: cioteczka_tattoo

#25 Forever

Image source: kirart25

#26 Couple Tattoos

Image source: tattoo_ink_majesty_taliparamba

#27 Couple Tattoos

Image source: madame.liesl

#28 Couple Tattoos

Image source: askibchik_tattooer

#29 Couple Tattoos

Image source: inkedbylav

#30 Couple Tattoos

Image source: claudia.oplart.tattoo

#31 A Very Cool Couples Tattoo

Image source: artstuffbynae

#32 Couple Tattoos

Image source: bloodline_tattoo_studio_

#33 Couple Tattoos

Image source: ironinktattoo.la

#34 Dragonflies

Image source: redfang_tattooer

#35 Couple Tattoos

Image source: xavierntattooink

#36 Aren’t They Adorable

Image source: handpokedbym

#37 Couple Tattoos

Image source: brobi.ink_tattoo

#38 Matching Penguins Tattoos

Image source: claudia___mars

#39 Couple Tattoos

Image source: simona_tavcitattoo

#40 Couple Tattoos

Image source: k9.tattoo

#41 Couple Tattoos

Image source: wargherita_tattoo

#42 Couple Tattoos

Image source: demonink.tattoo

#43 Love Love Loved Coming Up With This Design

Image source: jprincetattoos

#44 True Love Forever

Image source: _kajaa

#45 Kingdom Hearts Paopu Fruit

Image source: toby_everyday_tattoo

#46 Couple Tattoos

Image source: sorrymamma_aliona

#47 Couple Tattoos

Image source: tynamajczuk

#48 Cool Paired Toadstools For Dima And Katya

Image source: sashttt

#49 Couple Tattoos

Image source: orel_tattoostudio

#50 Couple Tattoos

Image source: bk.ink

#51 Couple Tattoos

Image source: ilariafragor

#52 Darth Vader And The Millennium Falcon

Image source: aleejandromeneses

#53 My Husband And I Got Matching Tattoos Yesterday! (Mine Looks Red Because It Was Bloody, It’s Better Now)

Image source: Josephs-41st-wife

#54 Mine And My Husband’s Couples Tattoos

Image source: youngvaliant

#55 There Is Nothing More Beautiful Than Being Loved, Loved For Oneself Or Rather In Spite Of Oneself. Victor Hugo

Image source: ink_butcher

#56 Match-Ing Tattoos

Image source: magdalennamarc

#57 Mr & Mrs Pineapple. Couple Tattoos By At Ingohermann

Image source: ingohermann

#58 Couple Tattoos

Image source: closeencounterstattoo

#59 Couple Tattoos

Image source: heim__tattoo

#60 Couple Tattoos

Image source: holyghosttattooluxembourg

#61 Couple Tattoos

Image source: iremtattooink

#62 Healed Avengers And Brand New Relics

Image source: eneida.ttt

#63 Inked Love

Image source: hertattoo_black

#64 Couple Tattoos

Image source: kecil.tattoos

#65 Couple Tattoos

Image source: veenart_studio

#66 Small Tattoo Symbolizing Family…

Image source: jubacca_tattoo

#67 When You Are The Perfect Match To Light Each Other Up

Image source: thelittledagger_

#68 Stick And Poke Couples Finger Tat

Image source: _ratattoos_

#69 Mini-Tattoo Smile

Image source: brobi.ink_tattoo

#70 Yin And Yang Can Be Thought Of As Complementary Forces That Interact To Form A Dynamic System In Which The Whole Is Greater Than The Assembled Parts

Image source: mike_cerar

#71 Couple Tattoos

Image source: brokeninklasertattooremoval

#72 Vegan Love, Green People

Image source: upside.down.tattoo

#73 Couple Tattoos

Image source: mcbangustattoo

#74 Couple Tattoos

Image source: esmidesmid

#75 Couple Tattoos

Image source: giltats25

#76 Strubulas Moutain

Image source: panegiptu

#77 Couple Tattoos

Image source: mina_beklarii

#78 Couple Tattoos

Image source: miguelangel_tattooart

#79 The Common

Image source: tattoo13_cz

#80 Couple Goals

Image source: tattooboutiquelarissa

#81 Couple Tattoos

Image source: vladone__tattoo

#82 Couple Tattoos

Image source: maddy_tattoo_studio_pune_

#83 When You And Hubs Decide To Get A Family Tattoo Together… We’ve Been On The Idea For A Long Time And Finally Did It

Image source: mommyfit3_crj

#84 Couple Tattoos

Image source: bobtattoostudio_official

#85 Matching Mondays 2023 Duck Feet For Marco & Marlene

Image source: justincariaga

#86 Couple Tattoos

Image source: vvinktattoos

