86 Matching Tattoos For Couples, Siblings, Friends, And All The Special People In Your Life

You’re sitting in a cozy tattoo parlor, your palms sweaty with anticipation as you glance at your partner, sibling, or best friend. Your eyes meet, and suddenly, you’re struck by the fact that you’re really about to get a matching tattoo. You can’t help but giggle at the thought of you and your special someone sharing an indelible mark that will forever bind your relationship in inked glory. After all, there’s nothing like a couple tattoo to create memories that last a lifetime — unless a laser removal session gets in the way.
Does getting a matching tattoo with someone else sound like something you’d do? It’s fantastic because there are so many cool tattoo ideas out there to choose from that become even cooler when shared with someone worth it. But on the other side of the coin, coming up with the perfect matching tattoo for a couple (or friends or family) can be a daunting task. After all, you don’t want to end up with something that screams, “I got this in Vegas with my cousin after one too many margaritas!” Or, maybe you do. We don’t judge.
That’s where we come in, bringing you an array of meaningful tattoos and matching tattoo ideas we handpicked because they are just that good. Whether you’re looking to honor a lifelong bond, celebrate an inside joke, or showcase your shared love for a fandom or hobby, we hope here is where you’ll find a couple tattoo idea that fits you and your special someone like a second skin!
#1 Paired Tattoo With Dancing Skeletons
Image source: dobikova_tattoo
#2 Couple Tattoos
Image source: aaxeel_tattoo
#3 Couple Tattoos
Image source: fangsandglitter
#4 Couple Tattoos
Image source: snuffietattoos
#5 Couple Tattoos
Image source: tillinger_lilla_tattoo
#6 My Wife And I Got A Couples’ Tattoo Last Night
Image source: tonedef76
#7 Couple Tattoos
Image source: pele_ink
#8 Couple Tattoos
Image source: beckyharristattoo
#9 Couple Tattoos
Image source: small.minitattoo
#10 Couple Tattoo Representing A Perfect Balance For Each Other
Image source: circletattoopune
#11 The Idea Of Matching Tattoos, Or Matching Tattoos, Came From The Desire To Highlight The Bond That Two People Share
Image source: skrzekut_tattoo
#12 After 15 Years Apart But Still In Love, Nothing Seemed More Fitting For Both Of Our First Tattoos
Image source: mirroredsoul_imagery
#13 Couple Tattoos
Image source: skinart_tattoostudio
#14 Couple Tattoos
Image source: tattoorsi
#15 Couple Tattoos
Image source: sertackelesink
#16 Couplegoals. Sweet Little Avocado‘S
Image source: tatu_baby
#17 Couple Tattoos
Image source: inkurous
#18 Couple Tattoos
Image source: adelemagpies
#19 Couple Tattoos
Image source: mayday.tattoo
#20 Who Likes Each Other. Couples Tattoos Don’t Have To Be Small! Tom On The Right Healed, Jerry Fresh
Image source: tatarowatattoo
#21 Couple Tattoos
Image source: van_gogh_tattoo
#22 Couple Tattoos
Image source: black__bones_tattoo
#23 Couple Tattoos
Image source: ink_47_
#24 Love Is In The Air
Image source: cioteczka_tattoo
#25 Forever
Image source: kirart25
#26 Couple Tattoos
Image source: tattoo_ink_majesty_taliparamba
#27 Couple Tattoos
Image source: madame.liesl
#28 Couple Tattoos
Image source: askibchik_tattooer
#29 Couple Tattoos
Image source: inkedbylav
#30 Couple Tattoos
Image source: claudia.oplart.tattoo
#31 A Very Cool Couples Tattoo
Image source: artstuffbynae
#32 Couple Tattoos
Image source: bloodline_tattoo_studio_
#33 Couple Tattoos
Image source: ironinktattoo.la
#34 Dragonflies
Image source: redfang_tattooer
#35 Couple Tattoos
Image source: xavierntattooink
#36 Aren’t They Adorable
Image source: handpokedbym
#37 Couple Tattoos
Image source: brobi.ink_tattoo
#38 Matching Penguins Tattoos
Image source: claudia___mars
#39 Couple Tattoos
Image source: simona_tavcitattoo
#40 Couple Tattoos
Image source: k9.tattoo
#41 Couple Tattoos
Image source: wargherita_tattoo
#42 Couple Tattoos
Image source: demonink.tattoo
#43 Love Love Loved Coming Up With This Design
Image source: jprincetattoos
#44 True Love Forever
Image source: _kajaa
#45 Kingdom Hearts Paopu Fruit
Image source: toby_everyday_tattoo
#46 Couple Tattoos
Image source: sorrymamma_aliona
#47 Couple Tattoos
Image source: tynamajczuk
#48 Cool Paired Toadstools For Dima And Katya
Image source: sashttt
#49 Couple Tattoos
Image source: orel_tattoostudio
#50 Couple Tattoos
Image source: bk.ink
#51 Couple Tattoos
Image source: ilariafragor
#52 Darth Vader And The Millennium Falcon
Image source: aleejandromeneses
#53 My Husband And I Got Matching Tattoos Yesterday! (Mine Looks Red Because It Was Bloody, It’s Better Now)
Image source: Josephs-41st-wife
#54 Mine And My Husband’s Couples Tattoos
Image source: youngvaliant
#55 There Is Nothing More Beautiful Than Being Loved, Loved For Oneself Or Rather In Spite Of Oneself. Victor Hugo
Image source: ink_butcher
#56 Match-Ing Tattoos
Image source: magdalennamarc
#57 Mr & Mrs Pineapple. Couple Tattoos By At Ingohermann
Image source: ingohermann
#58 Couple Tattoos
Image source: closeencounterstattoo
#59 Couple Tattoos
Image source: heim__tattoo
#60 Couple Tattoos
Image source: holyghosttattooluxembourg
#61 Couple Tattoos
Image source: iremtattooink
#62 Healed Avengers And Brand New Relics
Image source: eneida.ttt
#63 Inked Love
Image source: hertattoo_black
#64 Couple Tattoos
Image source: kecil.tattoos
#65 Couple Tattoos
Image source: veenart_studio
#66 Small Tattoo Symbolizing Family…
Image source: jubacca_tattoo
#67 When You Are The Perfect Match To Light Each Other Up
Image source: thelittledagger_
#68 Stick And Poke Couples Finger Tat
Image source: _ratattoos_
#69 Mini-Tattoo Smile
Image source: brobi.ink_tattoo
#70 Yin And Yang Can Be Thought Of As Complementary Forces That Interact To Form A Dynamic System In Which The Whole Is Greater Than The Assembled Parts
Image source: mike_cerar
#71 Couple Tattoos
Image source: brokeninklasertattooremoval
#72 Vegan Love, Green People
Image source: upside.down.tattoo
#73 Couple Tattoos
Image source: mcbangustattoo
#74 Couple Tattoos
Image source: esmidesmid
#75 Couple Tattoos
Image source: giltats25
#76 Strubulas Moutain
Image source: panegiptu
#77 Couple Tattoos
Image source: mina_beklarii
#78 Couple Tattoos
Image source: miguelangel_tattooart
#79 The Common
Image source: tattoo13_cz
#80 Couple Goals
Image source: tattooboutiquelarissa
#81 Couple Tattoos
Image source: vladone__tattoo
#82 Couple Tattoos
Image source: maddy_tattoo_studio_pune_
#83 When You And Hubs Decide To Get A Family Tattoo Together… We’ve Been On The Idea For A Long Time And Finally Did It
Image source: mommyfit3_crj
#84 Couple Tattoos
Image source: bobtattoostudio_official
#85 Matching Mondays 2023 Duck Feet For Marco & Marlene
Image source: justincariaga
#86 Couple Tattoos
Image source: vvinktattoos
Follow Us