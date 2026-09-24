59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

by

Anyone who has worked behind a counter knows the job is less about selling things than about managing people: the customer asking for a discount on something already on sale, the coworker who disappears the moment a line forms, the new policy nobody asked for. Stephen Beals has built his comic series “Adult Children” out of exactly these moments, treating the small indignities of working life with a dry, knowing eye.

What keeps his strips sharp is restraint. Beals rarely reaches for the outlandish. He starts with an ordinary exchange and nudges it one step past reasonable, just far enough for the absurdity to surface. Much of the comedy lives in his characters’ faces: a flat stare, a pause that lasts a beat too long, a reaction that says more than the dialogue ever could.

We’ve shared his work several times before, and his latest batch suggests the job hasn’t stopped supplying him with material. Some of these may land less like jokes and more like memories of your last shift.

More info: Facebook | Instagram | stbeals.com | x.com | gocomics.com

#1

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

#2

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#3

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#4

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#5

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#6

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#7

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#8

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#9

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#10

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#11

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#12

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#13

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#14

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#15

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#16

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#17

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#18

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#19

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#20

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#21

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#22

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#23

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#24

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#25

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#26

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#27

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#28

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#29

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#30

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#31

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#32

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#33

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#34

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#35

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#36

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#37

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#38

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#39

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#40

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#41

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#42

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#43

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#44

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#45

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#46

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#47

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#48

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#49

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#50

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#51

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#52

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#53

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#54

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#55

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#56

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#57

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#58

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

#59

59 Humorous Comics On Everyday Retail Life By Stephen Beals (New Pics)

Image source: stbeals

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
37 Funny And Relatable Comics That Show Situations Almost Anyone Can Relate to
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, How Do You Deal With Panic Attacks? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
34YO Refuses To Test As Bone Marrow Match For Estranged Dad’s Wife, Remembers Being Kicked Out At 16
3 min read
Sep, 8, 2026
I Crocheted With Wire To Make This Elven Bracelet (5 Pics)
3 min read
Nov, 17, 2025
Hey Pandas, What Decade Do You Believe Gave Us The Best Music, And Why? (Closed)
3 min read
Nov, 19, 2025
Daily Guess The Timeline Game #074 (Jun 05, 2026)
3 min read
Jun, 11, 2026