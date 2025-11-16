19 Comics With Absurd Situations And Unexpected Endings Made By This Artist

“Random but not too random” would be one way to describe the hilarious comics by the artist “Awesome Tales Comics” who makes various themed comics, however, most of them touch upon sometimes sensitively viewed subjects such as heaven and hell.

Heaven and hell are practically as old as the earth itself, so there’s no surprise that there are artists trying to portray the said subject in a humorous and sometimes maybe even twisted way that might leave you squeezing out a dark laugh or two. However, “Awesome Tales Comics” isn’t just about that, despite the fact that dark humor is involved quite frequently within their works; the artist also touches upon more sensitive topics as well. For example, the loss of a man’s best friend, or in other words, what it’s like to lose a pet and vice versa.

More info: Instagram | Facebook

#1

Image source: awesome_tales_comics

#2

Image source: awesome_tales_comics

#3

Image source: awesome_tales_comics

#4

Image source: awesome_tales_comics

#5

Image source: awesome_tales_comics

#6

Image source: awesome_tales_comics

#7

Image source: awesome_tales_comics

#8

Image source: awesome_tales_comics

#9

Image source: awesome_tales_comics

#10

Image source: awesome_tales_comics

#11

Image source: awesome_tales_comics

#12

Image source: awesome_tales_comics

#13

Image source: awesome_tales_comics

#14

Image source: awesome_tales_comics

#15

Image source: awesome_tales_comics

#16

Image source: awesome_tales_comics

#17

Image source: awesome_tales_comics

#18

Image source: awesome_tales_comics

#19

Image source: awesome_tales_comics

