37 Comics With Weird And Unexpected Endings By Tony Esp (New Pics)

In a previous post, comic artist and animator Tony esp said he creates random comics that range from puns and silly jokes to twisted comics that make you think “wait… what?” after reading them. These comics are packed with ridiculous and unexpected endings, so even if you look at it as a guessing game, think you have it figured out, and try to pinpoint how they’ll end—it’s nearly impossible, as these short stories are one-of-a-kind and could go so many unpredictable ways. But one thing is guaranteed—these webcomics will definitely entertain you in these uncertain and lonely times if you are into darker humor.

“My comics are… weird even for me. It can go from wholesome family content to alien sex and horror in an instant. If I had to describe them, I would say: WTF,” Tony esp described his comics to Bored Panda and it’s nothing but intriguing. So dive into the bizarre and funny mind of Tony esp expressed through the best of his comics and read what the artist is really about in the interview below!

More info: Instagram | Facebook | patreon.com

#1

Image source: ttonyesp

#2

Image source: ttonyesp

#3

Image source: ttonyesp

#4

Image source: ttonyesp

#5

Image source: ttonyesp

#6

Image source: ttonyesp

#7

Image source: ttonyesp

#8

Image source: ttonyesp

#9

Image source: ttonyesp

#10

Image source: ttonyesp

#11

Image source: ttonyesp

#12

Image source: ttonyesp

#13

Image source: ttonyesp

#14

Image source: ttonyesp

#15

Image source: ttonyesp

#16

Image source: ttonyesp

#17

Image source: ttonyesp

#18

Image source: ttonyesp

#19

Image source: ttonyesp

#20

Image source: ttonyesp

#21

Image source: ttonyesp

#22

Image source: ttonyesp

#23

Image source: ttonyesp

#24

Image source: ttonyesp

#25

Image source: ttonyesp

#26

Image source: ttonyesp

#27

Image source: ttonyesp

#28

Image source: ttonyesp

#29

Image source: ttonyesp

#30

Image source: ttonyesp

#31

Image source: ttonyesp

#32

Image source: ttonyesp

#33

Image source: ttonyesp

#34

Image source: ttonyesp

#35

Image source: ttonyesp

#36

Image source: ttonyesp

#37

Image source: ttonyesp

