Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

by

As 2020 has so vividly shown us, living in the 21st century can feel like a meaningless, Kafkaesque exercise. And it’s not just the outer world that’s such a high-pressure environment; the inner one can become really turbulent too.

While coping with both of these dimensions is something we all have to figure out for ourselves, some things seem to be more universal than others. Like humor.

Of course, mental illness isn’t funny. But artist Gemma Correll, who suffers from anxiety and depression, has found that creating light-hearted comics about her everyday life helps her to make sense of it all. Ask any of her 856,000 Instagram followers and I think they will say they get some sort of catharsis from Correll’s work as well.

More info: gemmacorrell.com | Instagram | tinyview

#1

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#2

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#3

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#4

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#5

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#6

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#7

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#8

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#9

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#10

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#11

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#12

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#13

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#14

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#15

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#16

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#17

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#18

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#19

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#20

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#21

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#22

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#23

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#24

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#25

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#26

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#27

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#28

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#29

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

#30

Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

Image source: gemmacorrell

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
69 Neighbors So Petty They Had To Be Shamed Online
3 min read
Aug, 19, 2025
20 Great Family Guy Quotes for the Show’s 20th Anniversary
3 min read
Feb, 17, 2019
Is There Going to be a Fargo Season 4 or Not? What We Know
3 min read
Apr, 25, 2019
A List The Best License Plates We’ve Seen In A While
3 min read
Nov, 13, 2025
30 Bartenders And Liquor Store Employees Share Their Funniest Stories Of Teenagers Trying To Buy Booze
3 min read
Nov, 14, 2025
I Made A Funny Comic That Shows Why We Fail Our Diets
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.