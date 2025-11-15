Artist Suffering From Anxiety And Depression Finds Therapy In Turning Her Life Into Comics (30 Pics)

As 2020 has so vividly shown us, living in the 21st century can feel like a meaningless, Kafkaesque exercise. And it’s not just the outer world that’s such a high-pressure environment; the inner one can become really turbulent too.
While coping with both of these dimensions is something we all have to figure out for ourselves, some things seem to be more universal than others. Like humor.
Of course, mental illness isn’t funny. But artist Gemma Correll, who suffers from anxiety and depression, has found that creating light-hearted comics about her everyday life helps her to make sense of it all. Ask any of her 856,000 Instagram followers and I think they will say they get some sort of catharsis from Correll’s work as well.
More info: gemmacorrell.com | Instagram | tinyview
