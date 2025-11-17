45 New Unexpectedly Hilarious And Dark ‘Last Place Comics’ That Might Make Your Day

by

Today, we would like to introduce you to the world of Last Place Comics, where absurdity reigns and things rarely go well. The creator, Zach Cranor, describes it as a webcomic filled with weirdness, tears, and even death, but promises you’ll still have a great time.

It has been over a year since we last featured Zach’s webcomic, so get ready to indulge in a dose of humor as we present a collection of his recent Last Place Comics strips. And if you’re hungry for more, you can check out his previously featured comics on Bored Panda by clicking herehere, or here.

More info: lastplacecomics.com | Instagram | Facebook | twitter.com

#1

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#2

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#3

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#4

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#5

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#6

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#7

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#8

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#9

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#10

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#11

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#12

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#13

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#14

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#15

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#16

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#17

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#18

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#19

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#20

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#21

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#22

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#23

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#24

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#25

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#26

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#27

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#28

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#29

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#30

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#31

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#32

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#33

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#34

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#35

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#36

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#37

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#38

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#39

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#40

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#41

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#42

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#43

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#44

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

#45

45 New Unexpectedly Hilarious And Dark &#8216;Last Place Comics&#8217; That Might Make Your Day

Image source: last_place_comics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Good Dog Saves A Baby Deer From Drowning
3 min read
Nov, 12, 2025
Someone Is Confused Why “Gothic” Can Describe Dark Fashion Or Churches, So Tumblr Explains
3 min read
Nov, 13, 2025
27 Of The Dumbest Things That Pretty Smart People Have Done
3 min read
Nov, 15, 2025
The Originals
The Originals Season 2 Episode 10 Review: “Gonna Set Your Flag on Fire”
3 min read
Jan, 20, 2015
106 Things Every Elephant Lover Needs In Their Life
3 min read
Nov, 11, 2025
Hey Pandas, Share Your Pranks (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.