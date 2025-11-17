Lighthearted Comics: 30 Funny Situations Illustrated By This Artist (New Pics)

If you’ve been here at Bored Panda for a while, you’ll know Maria Scrivan, who is an award-winning cartoonist, illustrator, and author. Maria Scrivan’s work in the world of comics is rather well-known for her series, “Half Full”.
In our last post (check part 1 and part 2) we asked Maria how long it takes to finish one of her comics: “Although I have a daily deadline, I typically batch the comics and write, draw and color all seven of them all in one day, but that is a very long day. Sometimes it will spill into two. I am constantly collecting ideas on my phone and sketchbook. When I’m not on book deadline, I often do 14 comics a week and I’ve had a few random weeks of doing 21 but that’s not typical.”
More info: Instagram | mariascrivan.com | Facebook | twitter.com
#1
Image source: mariascrivan
#2
Image source: mariascrivan
#3
Image source: mariascrivan
#4
Image source: mariascrivan
#5
Image source: mariascrivan
#6
Image source: mariascrivan
#7
Image source: mariascrivan
#8
Image source: mariascrivan
#9
Image source: mariascrivan
#10
Image source: mariascrivan
#11
Image source: mariascrivan
#12
Image source: mariascrivan
#13
Image source: mariascrivan
#14
Image source: mariascrivan
#15
Image source: mariascrivan
#16
Image source: mariascrivan
#17
Image source: mariascrivan
#18
Image source: mariascrivan
#19
Image source: mariascrivan
#20
Image source: mariascrivan
#21
Image source: mariascrivan
#22
Image source: mariascrivan
#23
Image source: mariascrivan
#24
Image source: mariascrivan
#25
Image source: mariascrivan
#26
Image source: mariascrivan
#27
Image source: mariascrivan
#28
Image source: mariascrivan
#29
Image source: mariascrivan
#30
Image source: mariascrivan
Follow Us