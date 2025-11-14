32 Funny Comics Based On Relationships And Everyday Observations By Kippo

Who doesn’t love to share a homely, comfortable moment with your significant other? Or have a laugh at something dumb that you did? Or just have fun by being yourself? In a way, everyday life is made out of such small details, and one could argue that they are the most important part in a relationship. Definitely the most fun one, at least.
A pair of artists that go by the name of Kippo made Kippo Comics just for that purpose. The comics mainly focus on the girlfriend-boyfriend relationship and ridiculously funny situations that happen between the two. From obligatory jokes about quarantine to eternal truths about love, Kippo’s comics cover a lot of ground about the topic.
More info: Instagram | kippoapp.com | Facebook | twitter.com
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
