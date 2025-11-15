Norwegian Artist Creates Fun Comics With Unexpected Endings (70 Pics)

There are tons of new comic artists popping up each day, but throughout all that hustling and bustling, many forget about the old guard of the comic world. In some way, it’s harder to maintain being a comic artist than to establish yourself as one. Life goes on, careers change, but the passion for comics must remain: not everyone can live by this motto. But there’s a small amount people who do, and Torbjørn Lien (Chez Cuckoo) is one of those few. What’s amazing is that he has been able to keep himself in the game for more than 20 years, and by the looks of it, he’s not stopping any time soon.
More info: Instagram | Facebook | twitter.com | patreon.com | chezcuckoo.com
