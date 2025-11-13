Colorful Seashells From Polymer Clay

I love the sea very much! I love to walk and listen to the sound of the sea and collect beautiful seashells on the beach…
I make moulds from the collected shells which I then use to make shells from polymer clay. After that, I paint them with enamel paints. I love my colorful seashells, their bright colors and embossed texture.
More info: Etsy | Instagram | Facebook
#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
#6
#6
#7
#7
#8
#8
#9
#9
#10
#10
#11
#11
#12
#12
#13
#13
#14
#14
#15
#15
#16
#16
Image source: claycessories
