Colorful Seashells From Polymer Clay

I love the sea very much! I love to walk and listen to the sound of the sea and collect beautiful seashells on the beach…

I make moulds from the collected shells which I then use to make shells from polymer clay. After that, I paint them with enamel paints. I love my colorful seashells, their bright colors and embossed texture.

#1

