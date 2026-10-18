These 40 New “FruitBombComics” Turn Everyday Frustrations Into Hilarious Adventures Featuring Talking Fruits

Life is full of little frustrations, awkward moments, and situations that make absolutely no sense. Sometimes, the best way to deal with them is to find something to laugh about. And as it turns out, a bunch of talking fruits might be surprisingly good at helping us do just that.
Artist Simon Ritschel, the creative mind behind FruitBombComics, has a skill for making ordinary experiences into colorful, lighthearted comics filled with clever humor and surprising turns. His expressive fruit characters deal with surprisingly relatable situations, from workplace struggles and social interactions to friendship, procrastination, and life’s awkwardness. We’ve featured Simon’s work on Bored Panda several times before, and today we’re back with another collection of his entertaining creations.
Scroll down to enjoy the latest selection of FruitBombComics, and don’t forget to upvote your favorites and let us know which ones made you laugh the most!
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