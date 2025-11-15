Clouds Come Alive As Cute Animals In The Drawings Of This Artist (80 Pics)

Imagine this: it’s a warm summer’s day, you’re laying on the grass and watching the slowly changing majestic shapes of clouds in the sky. Sounds relaxing, doesn’t it? Well, this talented artist has apparently turned relaxation into inspiration. On her Instagram account called “Rayando nubes”, Monse Ascencio shares illustrations of what she imagined when looking at the clouds.

The artist told Bored Panda: “I was a bit stressed at work one day, and I went outside to catch a little break. While I was sitting on the stairs, I looked up at the sky and saw a cloud that looked exactly like a puppy and drew a quick sketch over it. It reminded me how I used to do it when I was a kid and everything was easier back then. Since that day, I always take a minute every day to look up at the sky, see what I can find, and remind myself that it’s always the little things in life that make you the happiest.”

In the pictures below, you will find some of Monse’s best cloud illustrations.

More info: Instagram

#1

Image source: Monse Ascencio

#2

Image source: Monse Ascencio

#3

Image source: Monse Ascencio

#4

Image source: Monse Ascencio

#5

Image source: Monse Ascencio

#6

Image source: Monse Ascencio

#7

Image source: Monse Ascencio

#8

Image source: Monse Ascencio

#9

Image source: Monse Ascencio

#10

Image source: Monse Ascencio

#11

Image source: Monse Ascencio

#12

Image source: Monse Ascencio

#13

Image source: Monse Ascencio

#14

Image source: Monse Ascencio

#15

Image source: Monse Ascencio

#16

Image source: Monse Ascencio

#17

Image source: Monse Ascencio

#18

Image source: Monse Ascencio

#19

Image source: Monse Ascencio

#20

Image source: Monse Ascencio

#21

Image source: Monse Ascencio

#22

Image source: Monse Ascencio

#23

Image source: Monse Ascencio

#24

Image source: Monse Ascencio

#25

Image source: Monse Ascencio

#26

Image source: Monse Ascencio

#27

Image source: Monse Ascencio

#28

Image source: Monse Ascencio

#29

Image source: Monse Ascencio

#30

Image source: Monse Ascencio

#31

Image source: Monse Ascencio

#32

Image source: Monse Ascencio

#33

Image source: Monse Ascencio

#34

Image source: Monse Ascencio

#35

Image source: Monse Ascencio

#36

Image source: Monse Ascencio

#37

Image source: Monse Ascencio

#38

Image source: Monse Ascencio

#39

Image source: Monse Ascencio

#40

Image source: Monse Ascencio

#41

Image source: Monse Ascencio

#42

Image source: Monse Ascencio

#43

Image source: Monse Ascencio

#44

Image source: Monse Ascencio

#45

Image source: Monse Ascencio

#46

Image source: Monse Ascencio

#47

Image source: Monse Ascencio

#48

Image source: Monse Ascencio

#49

Image source: Monse Ascencio

#50

Image source: Monse Ascencio

#51

Image source: Monse Ascencio

#52

Image source: Monse Ascencio

#53

Image source: Monse Ascencio

#54

Image source: Monse Ascencio

#55

Image source: Monse Ascencio

#56

Image source: Monse Ascencio

#57

Image source: Monse Ascencio

#58

Image source: Monse Ascencio

#59

Image source: Monse Ascencio

#60

Image source: Monse Ascencio

#61

Image source: Monse Ascencio

#62

Image source: Monse Ascencio

#63

Image source: Monse Ascencio

#64

Image source: Monse Ascencio

#65

Image source: Monse Ascencio

#66

Image source: Monse Ascencio

#67

Image source: Monse Ascencio

#68

Image source: Monse Ascencio

#69

Image source: Monse Ascencio

#70

Image source: Monse Ascencio

#71

Image source: Monse Ascencio

#72

Image source: Monse Ascencio

#73

Image source: Monse Ascencio

#74

Image source: Monse Ascencio

#75

Image source: Monse Ascencio

#76

Image source: Monse Ascencio

#77

Image source: Monse Ascencio

#78

Image source: Monse Ascencio

#79

Image source: Monse Ascencio

#80

Image source: Monse Ascencio

