This Church Is Going Viral For Their Openness And Their Sign Game Is Epic (35 New Pics)

Love, faith, hope, and wit are what keep us going when all other lights go out. They’re a quintessential part of being a human being. And there’s always room for a smile, a word of praise, and a dash of optimism. Especially during the most difficult of times.

Openness, wholesome support for everyone no matter their journey, and light comedy are exactly what the Clackamas United Church of Christ preaches, showing that religion can be radically inclusive, not just divisive. Masterminded by Reverend Adam Ericksen, the church spreads its Christian message through witty and heartwarming signs.

Reverend Adam told me that his goal is to show that they’re a church that believes that “God loves all people and invites us to work for a more just world as we share that love with others.” Read on for Bored Panda’s full interview with the pastor about the church’s goals, how the flock has adapted to the Covid-19 pandemic, and people finding faith in difficult times.

It sounded only fitting to do this after Easter, so we’ve collected some of the best new signs from the Milwaukie-based church to share with you, dear Pandas. You’ll also find Bored Panda’s earlier article about the church right over here. Spread love, not hate.

More info: Facebook | Instagram | Website

#1

Image source: Clackamas United Church of Christ

#2

Image source: Clackamas United Church of Christ

#3

Image source: Clackamas United Church of Christ

#4

Image source: Clackamas United Church of Christ

#5

Image source: Clackamas United Church of Christ

#6

Image source: Clackamas United Church of Christ

#7

Image source: Clackamas United Church of Christ

#8

Image source: Clackamas United Church of Christ

#9

Image source: Clackamas United Church of Christ

#10

Image source: Clackamas United Church of Christ

#11

Image source: Clackamas United Church of Christ

#12

Image source: Clackamas United Church of Christ

#13

Image source: Clackamas United Church of Christ

#14

Image source: Clackamas United Church of Christ

#15

Image source: Clackamas United Church of Christ

#16

Image source: Clackamas United Church of Christ

#17

Image source: Clackamas United Church of Christ

#18

Image source: Clackamas United Church of Christ

#19

Image source: Clackamas United Church of Christ

#20

Image source: Clackamas United Church of Christ

#21

Image source: Clackamas United Church of Christ

#22

Image source: Clackamas United Church of Christ

#23

Image source: Clackamas United Church of Christ

#24

Image source: Clackamas United Church of Christ

#25

Image source: Clackamas United Church of Christ

#26

Image source: Clackamas United Church of Christ

#27

Image source: Clackamas United Church of Christ

#28

Image source: Clackamas United Church of Christ

#29

Image source: Clackamas United Church of Christ

#30

Image source: Clackamas United Church of Christ

#31

Image source: Clackamas United Church of Christ

#32

Image source: Clackamas United Church of Christ

#33

Image source: Clackamas United Church of Christ

#34

Image source: Clackamas United Church of Christ

#35

Image source: Clackamas United Church of Christ

